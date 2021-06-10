Слідчі просять жителів Курська поділитися будь-якою інформацією про MH17

Об'єднана слідча група (JIT) у справі про збитий малайзійський Boeing рейсу MH17 над непідконтрольною Україні частиною Донбасу, розіслала жителям Курська листи з проханням поділитися будь-якою наявною у них інформацією про те, хто брав участь у знищенні лайнера.

JIT також попросила очевидців надати будь-які фото або відеоматеріали, які стосуються справи, та можуть розширити розуміння того, як саме сталася трагедія, повідомив болгарський журналіст-розслідувач Христо Грозєв у соцмережі Twitter у четвер, 2 вересня.

За даними міжнародної слідчої групи, саме з Курська відправили ЗРК "Бук", за допомогою якого в 2014 році було збито пасажирський літак.

Пасажирський Boeing, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився 17 липня 2014 року над контрольованим проросійськими сепаратистами Донбасом. В результаті катастрофи загинули всі 298 пасажирів та членів екіпажу, загалом громадяни десяти країн.

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Об'єднана слідча група

Для розслідування була створена Об'єднана слідча група. До неї увійшли представники України, Нідерландів, Австралії, Бельгії і Малайзії.

У червні 2019 року JIT повідомила, що встановила чотирьох підозрюваних у причетності до трагедії - це колишній "міністр оборони" самопроголошеної "Донецької народної республіки" ("ДНР") і відставний полковник ФСБ Ігор Стрєлков-Гіркін, його заступник, командир розвідгрупи і генерал-майор Сергій Дубинський з позивним "Хмурий", його заступник полковник Олег Пулатов, а також польовий командир і громадянин України Леонід Харченко.

У середині листопада 2019 року JIT оприлюднила телефонні перехоплення, з яких випливає, що Росія повністю контролювала процес вторгнення на територію України проросійських збройних формувань, які воюють під прапорами "ДНР" і "ЛНР", а зброю сепаратистам переправляли каналами ФСБ і ГРУ. Москва завжди заперечувала свою причетність до збиття MH17.