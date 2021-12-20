MH17: Голландські прокурори вважають, що "Бук" мав уразити український літак

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На думку нідерландської сторони обвинувачення, "Буком", яким збили пасажирський літак MH17, мали атакувати український військовий літак, втім, це не скасовує факту злочину.
Сторона обвинувачення на засіданні суду у справі MH17 у Нідерландах у понеділок, 20 грудня заявила, що російську зенітну ракету "Бук" доставили на Донбас, очевидно, аби націлитися на український літак. Докази - зокрема фото, записи перехоплених розмов, показання свідків - вказують на те, що обвинувачені отримали систему "Бук" та випустили ракету по малайзійському Boeing над Донбасом у 2014 році, стверджує обвинувачення.
"Помилковість цілі не змінює того, що скоєне є кримінальним діянням", - сказав суддям прокурор Тійс Бергер, зачитуючи матеріали сторони обвинувачення.
За його словами, судовий процес має на меті розкрити правду. "Зрештою, світ, в якому не докладається зусиль для встановлення істини та покарання винних у вбивстві сотень невинних мирних жителів, позбавляє людей права на справедливість", - зазначив він.
Також сторона обвинувачення стверджує, що усі четверо підсудних керувалися "власними військовими інтересами". Громадян Росії Ігоря Гіркіна, Сергія Дубінського та Олега Пулатова, а також громадянина України Леоніда Харченка судять заочно, адже Росія, де перебувають обвинувачені, відмовила в їхній екстрадиції. Усі четверо заперечують свою провину.
Прокурори мають намір завершити подання доказів та представити свої вимоги щодо вироку у середу, 22 грудня. Очікується, що вирок у справі винесуть не раніше наступного року. Максимальне покарання - довічне ув'язнення, сказав AFP речник суду.
Раніше повідомлялося, що Росія відмовила суду в Нідерландах в опитуванні свідка - громадянина Росії полковника Сергія Мучкаєва, командира 53-ї бригади Збройних сил РФ, на озброєнні якої перебував зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) ППО "Бук", яким збили літак.
Нагадаємо, літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що здійснював рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, було збито в небі над непідконтрольною Києву частиною Донбасу 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, що перебували на борту, загинули. Дві третини пасажирів - піддані Нідерландів. Причини катастрофи розслідувала Міжнародна слідча група, до якої увійшли представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії.
У вересні 2016 року група оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер збили ракетою, запущеною із ЗРК "Бук", а два роки тому оголосила про приналежність "Бука" до російської 53 зенітно-ракетної бригади, що дислокується в Курську.