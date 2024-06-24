ЄК перевіряє, чи не порушує Apple нові правила конкуренції

Європейська Комісія (ЄК) почала розслідування щодо американської технологічної корпорації Apple у зв'язку з можливими порушеннями нових правил ЄС щодо чесної конкуренції для великих онлайн-платформ. Під час процедури буде перевірено, чи виконує компанія зі США зобов'язання безкоштовно перенаправляти користувачів до пропозицій програмного забезпечення поза власною платформою з продажу застосунків App Store, повідомили у ЄК у понеділок, 24 червня.

"Спільнота розробників і споживачі дуже зацікавлені в альтернативах App Store. Ми проведемо розслідування, щоб гарантувати, що Apple не підірве ці зусилля", - заявила єврокомісарка з питань конкуренції Маргрете Вестагер.

Крім того, Єврокомісія має сумніви щодо пропорційності запровадженого Apple у березні основного технологічного збору (Core Technology Fee, CTF) для розробників, який становить 50 євроцентів за кожне перше встановлення застосунку впродовж року та стягується після перевищення порогу в 1 мільйон установок у ЄС. При цьому новий збір не стягується, якщо розробники продовжать поширювати свої додатки тільки через Apple Store.

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Якщо корпорацію Apple визнають винною в недотриманні закону, їй загрожуватиме штраф у розмірі до 10 відсотків від світового річного обороту, а в разі повторних порушень - до 20 відсотків.

Зі свого боку Apple відкинула підозри Єврокомісії. Компанія заявила, що за останні місяці внесла низку змін, щоб відповідати новим європейським нормам. "Ми впевнені, що наш план відповідає закону", - заявили в корпорації.

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Нагадаємо, що за новим законом про цифрові ринки (DMA), який діє в ЄС з березня, великі технологічні компанії зобов'язані серед іншого забезпечити взаємодію їхніх додатків для обміну повідомленнями з конкурентами та дозволити користувачам вирішувати, які програми попередньо встановлювати на своїх пристроях. Їм не дозволяється віддавати перевагу власним сервісам перед сервісами конкурентів або перешкоджати користувачам видаляти встановлене програмне забезпечення або програми.

Ця норма поширюється на 22 сервіси шести великих технологічних компаній - на американські Alphabet, Amazon, Apple, Meta та Microsoft, а також на китайську ByteDance.