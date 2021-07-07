 BMW і VW сплатять 875 мільйонів євро штрафу за картельну змову | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.07.2021

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Економіка

BMW і VW сплатять 875 мільйонів євро штрафу за картельну змову

Volkswagen має сплатити 500 мільйонів євро, а BMW - 375 мільйонів євро штрафу за змову у використанні технології для зменшення викидів оксидів азоту в дизельних авто.

Баки для AdBlue та дизельного пального в автомобілі

Баки для AdBlue та дизельного пального в автомобілі

Єврокомісія наклала багатомільйонні штрафи на німецьких автовиробників BMW та Volkswagen за змову щодо використання технології зі зменшення кількості шкідливих вихлопів автомобілів з дизельними двигунами. 

"П'ять автовиробників - Daimler, BMW, Volkswagen, Audi і Porsche - володіли технологією, яка дозволяла зменшити шкідливі викиди більше за норми ЄС, але вони уникали конкуренції у використанні потенціалу цієї технології", - заявила віцепрезидентка Єврокомісії, комісарка ЄС з питань конкуренції Маргрете Вестагер, цитує інформагенція dpa. За участь у картельній змові Volkswagen заплатить 500 мільйонів євро, а BMW - 375 мільйонів євро штрафу.

Концерн Daimler, як коронного свідка у справі, вирішили не штрафувати. В іншому разі він мав би сплатити штраф у 727 мільйонів євро. Автовиробники Audi та Porsche належать до концерну Volkswagen. 

Накладені штрафи стосуються періоду діяльності автовиробників між 2009 та 2014 рокам та пов'язані з розробкою технології з використанням реагента AdBlue, який вприскується у потік вихлопних газів, що дозволяє зменшувати шкідливі викиди оксидів азоту у повітря. Автовиробники, зокрема, змовлялися щодо розміру баків для AdBlue.

Усі учасники антимонопольної змови визнали свою провину і погодилися врегулювати позов, повідомили у Брюсселі.

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