BMW і VW сплатять 875 мільйонів євро штрафу за картельну змову

Єврокомісія наклала багатомільйонні штрафи на німецьких автовиробників BMW та Volkswagen за змову щодо використання технології зі зменшення кількості шкідливих вихлопів автомобілів з дизельними двигунами.

"П'ять автовиробників - Daimler, BMW, Volkswagen, Audi і Porsche - володіли технологією, яка дозволяла зменшити шкідливі викиди більше за норми ЄС, але вони уникали конкуренції у використанні потенціалу цієї технології", - заявила віцепрезидентка Єврокомісії, комісарка ЄС з питань конкуренції Маргрете Вестагер, цитує інформагенція dpa. За участь у картельній змові Volkswagen заплатить 500 мільйонів євро, а BMW - 375 мільйонів євро штрафу.

Концерн Daimler, як коронного свідка у справі, вирішили не штрафувати. В іншому разі він мав би сплатити штраф у 727 мільйонів євро. Автовиробники Audi та Porsche належать до концерну Volkswagen.

Накладені штрафи стосуються періоду діяльності автовиробників між 2009 та 2014 рокам та пов'язані з розробкою технології з використанням реагента AdBlue, який вприскується у потік вихлопних газів, що дозволяє зменшувати шкідливі викиди оксидів азоту у повітря. Автовиробники, зокрема, змовлялися щодо розміру баків для AdBlue.

Усі учасники антимонопольної змови визнали свою провину і погодилися врегулювати позов, повідомили у Брюсселі.

Читайте також: На яких автомобілях їздять німецькі політики