На яких автомобілях їздять німецькі політики

Канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), усі члени федерального та переважна більшість міністрів земельних урядів Німеччини їздять на автомобілях вітчизняного виробництва - машинах преміум-класу Mercedes, Audi та BMW. Із імпортних є лише один Lexus GS 300h та одна Tesla Model 3 Long Range.

Німецька екологічна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) опитала 240 провідних німецьких політиків та високопоставлених державних чиновників, яким службовим автотранспортом вони користуються, і представила результати опитування на онлайн-пресконференції в середу, 11 листопада.

Дослідження DUH

Найпопулярніші серед політиків машини з двигунами внутрішнього згоряння - Audi A8 L 50 TDI quattro і A8 50 TDI quattro, BMW 740Ld xDrive, 730Ld xDrive, 730d xDrive, 750Ld xDrive, а також Mercedes-Benz S 350d 4MATIC.

Mercedes-Benz S 350

Серед гібридних лідирують BMW 745e iPerformance та 745Le xDrive iPerformance, Audi A8 L 60 TFSI e quattro і A8 60 TFSI e quattro, а також Mercedes-Benz E 300e та S 560e.

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Активістів DUH, утім, цікавили не стільки марки і ціни міністерських авто, скільки їхня екологічність. При цьому машини канцлерки, а також міністрів внутрішніх, закордонних справ, оборони, фінансів та охорони здоров'я не враховувалися. Вони їздять на броньованих авто, технічні характеристики яких з міркувань безпеки тримають у секреті, а тому порівнянню не підлягають.

Щодо решти, то з'ясувалося, що майже половина (47 відсотків) високопоставленого службового автопарку становлять машини з дизельними двигунами, 43 відсотки - з гібридним приводом, шість відсотків - на суто електричній тязі, і три відсотки - класичні бензинові. Такими результатами дослідження в DUH лишилися вкрай незадоволені.

"Середній показник емісії вуглекислого газу (СО2) машинами урядового автопарку цього року навіть вищий, ніж торік, - заявила на пресконцеренції заступниця директора DUH Барбара Мец (Barbara Metz). - Цей показник становить 227 грамів СО2 на кілометр пробігу, і це при тому, що встановлена в ЄС норма понад удвічі нижча - 95 грамів на кілометр".

Чим німецьких екологів не влаштовують гібриди plug-in

Особливо проблематичною вона вважає популярність саме машин із гібридним приводом, яка зростає серед політиків та високопоставлених чиновників. Загалом за рік їхня частка в урядовому автопарку зросла з 31 до 43 відсотків. Такі автомобілі дають дуже добрі показники на випробувальному стенді, але не в повсякденній їзді, зазначила Мец.

Гібридний Mercedes-Benz S500 eL на автосалоні в Пекіні

Експертка DUH з питань транспорту Дороте Зар (Dorothee Saar) навела на пресконференції результати досліджень, проведених, зокрема, німецьким автомобільним клубом ADAC та Міжнародною радою чистого транспорту (ICCT).

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За цими даними, машини plug-in під час використання свого двигуна внутрішнього згоряння викидають в атмосферу особливо багато СО2, але саме на такій, а не на електричній тязі вони, здебільшого, і їздять - 82 відсотки кілометражу за даними ICCT, коли йдеться про службовий транспорт.

Пояснюється це тим, що чисто електричний пробіг таких авто дуже невеликий і, як правило, значно - часом удвічі - менший за вказаний у технічних характеристиках. А ось використання пального, зазначила Дороте Зар, навпаки, буває в два-чотири рази вищим.

"Зелені" картки електромобілям

У службовому автопарку німецьких чиновників екологи із DUH нарахували 15 суто електричних машин, але лише сім з них отримали "зелену" картку відповідності нормам ЄС, Для перерахунку кіловат у грами СО2 на кілометр шляху експерти використовують офіційні дані федерального статистичного відомства про частку відновлюваних джерел у загальному виробництві електроенергії.

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Вісім німецьких політиків отримали "жовті" картки, які DUH показує в тому разі, якщо емісія СО2 службового авто перевищує допустиму норму не більш ніж на 20 відсотків. 220 разів екологи виставили "червоні" картки. П'ятеро з 240 опитаних не отримали жодної. Виявилося, що ці п'ятеро земельних міністрів із Бремена, Гамбурга та Саксонії взагалі відмовилися від службового автотранспорту.

На такій Tesla їздить берлінська міністерка

У берлінському автопарку - і Tesla, і Mercedes-Benz S-Guard 600

Із тих, хто ним все ж користується, найбільш екологічно свідомою DUH визнала берлінську земельну міністерку з питань довкілля та транспорту Реґіне Ґюнтер (Regine Günther), яка їздить на тій самій Tesla.

Її колега, міністр з питань міського розвитку і житла Берліна Себастіан Шель (Sebastian Scheel) так само їздить на суто електричному Audi e-tron 55. Але маючи потужність двигуна в 300 кіловат, така машина, за оцінкою DUH, заслуговує лише на "жовту" картку. На відміну від таких самих автомобілів інших земельних міністрів, яким вистачає менш потужних електродвигунів.

Берлінську статистику, втім, псує машина урядового бургомістра. Міхаель Мюллер (Michael Müller) їздить на суто бензиновому Mercedes-Benz S-Guard 600 Limousine 2016 року випуску. Навіть за даними автоконцерну емісія СО2 цієї машини становить 270 грамів на кілометр, за незалежними дослідженнями - 408.

Голова міністерства довкілля Свеня Шульце - серед антирекордсменів

Міністерка екології ФРН - серед антирекордсменів

Усі члени федерального уряду Німеччини отримали "червоні" картки. Найбільш "екологічною" із них виявилася міністерка освіти та наукових досліджень Аня Карлічек (Anja Karliczek). Вона їздить на дизельному BMW 730Ld xDrive, який, за даними незалежних досліджень, має 220 грамів емісії СО2 на кілометр.

Міністерка охорони довкілля та ядерної безпеки ФРН Свеня Шульце (Svenja Schulze) їздить на гібридному BMW 745e iPerfomance (242 грамів на кілометр). А абсолютний антирекорд належить міністерці у справах сім'ї, жінок та молоді Францисці Ґіффай (Franziska Giffey) з її гібридним Audi A8 L 60 TFSI e quattro (286 грамів на кілометр). Лише 11 високопоставлених чиновників федеральних міністерств їздять на суто електричних автомобілях Audi e-tron 55 різної потужності.