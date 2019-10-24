Суд ЄС засудив Німеччину за надмірне забруднення повітря діоксидом азоту

Суд Європейського Союзу у Люксембурзі визнав Німеччину винною у порушенні директиви ЄС від 2010 року, яка визначає гранично допустиме значення вмісту діоксиду азоту у повітрі. Відповідне рішення за позовом Єврокомісії судді ухвалили у четвер, 3 червня.

Берліну закидають, що той тривалий час не вжиав достатніх заходів для дотримання норм. Водночас рішення суду поки не призведе до санкцій щодо уряду Німеччини, зазначає інформаційне агентство Reuters.

Головною причиною перевищення допустимого вмісту діоксиду азоту були викиди дизельних двигунів. Спроби уряду Німеччини покласти частину провини на Єврокомісію суд відхилив.

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Очікуване рішення Суду ЄС

Судді проаналізували проміжок часу між 2010 та 2016 роками. Так, у 2016 році показники вмісту діоксиду азоту у повітрі перевищували гранично допустиму позначку в 40 мікрограм на кубічний метр у 90 містах Німеччини. Через це вирок суду, який розглядає цю справу з 2018 року, не став несподіванкою.

Окрім Німеччини, аналогічні справи були ініційовані Єврокомісією у Суді ЄС проти ще чотирьох держав. При цьому Францію було засуджено за перевищення норм забрудненості повітря ще у 2019 році.

Ситуація у Німеччині покращується

Тим часом стан повітря у німецьких містах в останні роки суттєво покращився. Останні заміри показали, що граничні норми порушуються лише у шести населених пунктах ФРН.

У цьому посприяла модернізація автомобілів з дизельними двигунами та переналаштування програмного забезпечення у старих машинах, що зменшило обсяги викидів. Також у містах було запроваджено зони, куди авто з дизельними двигунами більше не мали права в'їжджати.

За допомогою цих заходів уряд ФРН сподівається уникнути санкцій Суду ЄС, які можуть бути накладені в разі визнання уряду Німеччини винним за другим позовом.