Єврокомісарка закликала країни ЄС рятувати фірми від поглинання китайцями

На тлі економічної кризи у зв'язку з пандемією нового коронавірусу в Європейській Комісії заохочують уряди країн-членів ЄС купувати частки в підприємствах у разі загрози їхнього поглинання з боку копманій з Китаю. "Ми не бачитимемо жодних проблем у діях держав, якщо вони за необхідності діятимуть як учасники ринку і купуватимуть частки (в компаніях. - Ред.), щоб запобігти поглинанням подібного роду", - сказала вона британському виданню Financial Times, коментуючи плани ЄС щодо захисту бізнесу на тлі пандемії коронавірусу.

"Дуже важливо усвідомлювати, що існує справжній ризик, що вразливі підприємства можуть стати об'єктом поглинання. Ситуація зараз дійсно вимагає, щоб ми працювали дуже інтенсивно", - наголосила Вестагер в інтерв'ю, обуплікованому в неділю, 12 квітня.

Економіку ЄС рятуватимуть сотнями мільярдів євро

У п'ятницю, 10 квітня, міністри фінансів країн-членів ЄС домовилися про пакет допомоги обсягом 500 мільярдів євро для підтримки економіки країн Євросоюзу, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19. Для них передбачені кредитні лінії обсягом до 240 мільярдів євро в рамках Європейського стабілізаційного механізму (ESM).

Ще 200 мільярдів євро з гарантійного фонду Європейського інвестиційного банку EIB призначені для кредитів підприємствам. Крім того, ще 100 мільярдів євро мають виділити на запропоновану Єврокомісією програму SURE для переведення співробітників підприємств в режим неповної зайнятості. Додатково планується створити тимчасовий Фонд відновлення (Recovery Fund), кошти з якого спрямують на оздоровлення економіки.

В Німеччині пропонують стежити за поглинаннями фірм

Своєю чергою, група депутатів Християнсько-соціального союзу (ХСС) в німецькому Бундестазі підготувала план зі зниження залежності Німеччини та Європейського Союзу від світових ринків в разі можливих пандемій в майбутньому. Серед інших пропозицій - захист німецьких компаній від поглинань в разі криз. Уряд повинен вивчати кожну спробу іноземної особи придбати в німецькій фірмі частку більш ніж в 10 відсотків, вважають у групі депутатів від ХСС.