 Єврокомісарка закликала країни ЄС рятувати фірми від поглинання китайцями | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Єврокомісарка закликала країни ЄС рятувати фірми від поглинання китайцями

Європейські уряди мають запобігти скуповуванню підприємств з боку компаній з Китаю, наголосила заступниця голови Єврокомісії Маргрете Вестагер. Брюссель не заперечуватиме проти купівлі компаній державами через кризу.

Єврокомісія виступає проти поглинань Китаєм європейських фірм

Єврокомісія виступає проти поглинань Китаєм європейських фірм

На тлі економічної кризи у зв'язку з пандемією нового коронавірусу в Європейській Комісії заохочують уряди країн-членів ЄС купувати частки в підприємствах у разі загрози їхнього поглинання з боку копманій з Китаю. "Ми не бачитимемо жодних проблем у діях держав, якщо вони за необхідності діятимуть як учасники ринку і купуватимуть частки (в компаніях. - Ред.), щоб запобігти поглинанням подібного роду", - сказала вона британському виданню Financial Times, коментуючи плани ЄС щодо захисту бізнесу на тлі пандемії коронавірусу.

"Дуже важливо усвідомлювати, що існує справжній ризик, що вразливі підприємства можуть стати об'єктом поглинання. Ситуація зараз дійсно вимагає, щоб ми працювали дуже інтенсивно", - наголосила Вестагер в інтерв'ю, обуплікованому в неділю, 12 квітня.

Економіку ЄС рятуватимуть сотнями мільярдів євро

У п'ятницю, 10 квітня, міністри фінансів країн-членів ЄС домовилися про пакет допомоги обсягом 500 мільярдів євро для підтримки економіки країн Євросоюзу, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19. Для них передбачені кредитні лінії обсягом до 240 мільярдів євро в рамках Європейського стабілізаційного механізму (ESM).

Ще 200 мільярдів євро з гарантійного фонду Європейського інвестиційного банку EIB призначені для кредитів підприємствам. Крім того, ще 100 мільярдів євро мають виділити на запропоновану Єврокомісією програму SURE для переведення співробітників підприємств в режим неповної зайнятості. Додатково планується створити тимчасовий Фонд відновлення (Recovery Fund), кошти з якого спрямують на оздоровлення економіки.

В Німеччині пропонують стежити за поглинаннями фірм

Своєю чергою, група депутатів Християнсько-соціального союзу (ХСС) в німецькому Бундестазі підготувала план зі зниження залежності Німеччини та Європейського Союзу від світових ринків в разі можливих пандемій в майбутньому. Серед інших пропозицій - захист німецьких компаній від поглинань в разі криз. Уряд повинен вивчати кожну спробу іноземної особи придбати в німецькій фірмі частку більш ніж в 10 відсотків, вважають у групі депутатів від ХСС.

Дивитись відео 01:32

Солідарність у часи коронавірусу: співи, оплески, допомога (20.03.2020)

Також за темою

EU Ursula von der Leyen

Боротьба з коронавірусом: ЄС виділить 15 мільярдів євро країнам-партнерам 07.04.2020

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про виділення допомоги з боку ЄС країнам-партнерам у всьому світі. Йдеться головно про країни зі слабкими системами охорони здоров'я.

Deutschland | Heidelberger Druckmaschinen

Уряд ФРН: Рецесія через COVID-19 може бути глибшою за кризу 2009 року 02.04.2020

Зменшення ВВП Німеччини у 2020 році може бути більшим, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років, заявив міністр економіки країни Петер Альтмаєр.

Arbeiter bei Mercedes-Benz

Коронавірус може коштувати економіці ФРН понад 700 мільярдів євро - експерти 23.03.2020

Пандемія коронавірусу призведе до значно менших обсягів виробництва, скорочення робочого часу, а подекуди й безробіття, переконані експерти. Обсяги шкоди залежатимуть від тривалості обмежень.

Реклама

Докладно

Відеозвернення Меркель

Меркель і перевинайдення телевізійного звернення

Єнс Турау вважає правильним підхід керівництва ФРН до форми спілкування з народом.  

Країни вирішили скоротити видобуток нафти

Країни ОПЕК+ домовились про скорочення видобутку нафти

Держави ОПЕК+, до яких належать Саудівська Аравія та Росія, скоротять видобуток нафти на 9,7 мільйона барелів на добу  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  