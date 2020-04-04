 Глава Єврокомісії Фон дер Ляєн: Європі потрібен ″план Маршалла″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2020

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Глава Єврокомісії Фон дер Ляєн: Європі потрібен "план Маршалла"

Необхідно вкласти мільярди євро в бюджет Євросоюзу, щоб запобігти катастрофі в майбутньому, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) переконана, що бюджету ЄС потрібні масштабні інвестиції. Про це в неділю, 5 квітня, вона написала в гостьовому коментарі в газеті Welt am Sonntag.

"Нам потрібен "план Маршалла" для Європи. Необхідно інвестувати мільярди євро сьогодні, щоб запобігти катастрофі в майбутньому", - заявила фон дер Ляєн. Президентка Єврокомісії впевнена, що Європа незабаром знову "твердо стоятиме на ногах", а нинішня криза створить відчуття єдності серед європейських націй.

Європа зараз є епіцентром пандемії коронавірусу і найбільше постраждала від нього. За даними агенції AFP, в європейських країнах підтверджені понад 627 тисяч випадків зараження SARS-CoV-2, померло понад 46 тисяч людей.

План Маршалла, що передбачав допомогу з боку США в розмірі мільярдів доларів, був ухвалений в 1948 році американським держсекретарем Джорджем Маршаллом. Він допоміг відновити європейську економіку, зруйновану після Другої світової війни.

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