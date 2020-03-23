Коронавірус: у ЄС готуватимуть заходи з повернення до нормального життя

Нині усі зуслилля Євросоюзу спрямовані на боротьбу з пандемією коронавірусу. Однак лідери ЄС домовилися підготувати заходи з повернення до нормального життя, призупиненого через COVID-19.
У Євросоюзі почали готуватися до повернення до нормального життя, яке призупинене через пандемію хвороби COVID-19, викликану новим коронавірусом. Таке рішення лідери країн ЄС ухвалили під час відеоконференції у четвер, 26 березня, повідомляє кореспондент DW.
"Теперішня нагальна потреба - це боротьба з пандемією коронавірусу та її безпосередніми наслідками. Утім, ми повинні почати готувати заходи, необхідні для повернення до нормального функціонування наших суспільств", - йдеться у комюніке, опублікованому за підсумками відеоконференції. У документі вказується, що повернення до нормального життя потребуватиме спеціальної стратегії та безпрецедентних інвестицій. Лідери ЄС доручили голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю розробити пропозицію відповідної дорожньої карти та плану дій.
Виступаючи на підсумковій пресконференції, фон дер Ляєн закликала держави ЄС координувати свої рішення щодо часу скасування обмежень у соціальному життті. "Бо інакше ми підірвемо ефективність жорстких заходів, яких вжили", - наголосила вона і уточнила, що розроблятиме графік можливого зняття обмежень спільно з епідеміологами та вірусологами. Коли саме вони представлять свої пропозиції, ні Мішель, ні фон дер Ляєн не уточнили.
Італія вимагає рішучіших заходів
26-27 березня у Брюсселі мав пройти черговий саміт ЄС. Замість цього у четвер провели вже третю відеоконференцію глав держав і урядів країн ЄС, присвячену пандемії коронавірусу. Попередні рази консультації тривали близько двох годин, цього разу - шість годин. Річ у тому, що прем'єр Італії Джузеппе Конте заблокував спільну заяву, яка, на його думку, не пропонувала достатньо рішучої відповіді на економічну кризу, спричинену COVID-19. Його підтримав прем'єр Іспанії Педро Санчес.
У підсумку комюніке все ж вдалося ухвалити. Лідери дали міністрам фінансів Єврозони два тижні, аби підготувати нові економічні заходи. "Ці пропозиції повинні брати до уваги безпрецедентний характер шоку, який переживають наші країни від COVID-19", - ідеться у документі.
У комюніке зазначено, що зараз у ЄС для подолання пандемії працюють за п'ятьма напрямами: обмеження поширення вірусу, забезпечення доступу до медичного обладнання, підтримка досліджень, зокрема для розробки вакцини проти COVID-19, заходи з підтримки економіки та організація повернення додому громадян ЄС, які опинилися у третіх країнах.