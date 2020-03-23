Коронавірус: у ЄС готуватимуть заходи з повернення до нормального життя

У Євросоюзі почали готуватися до повернення до нормального життя, яке призупинене через пандемію хвороби COVID-19, викликану новим коронавірусом. Таке рішення лідери країн ЄС ухвалили під час відеоконференції у четвер, 26 березня, повідомляє кореспондент DW.

"Теперішня нагальна потреба - це боротьба з пандемією коронавірусу та її безпосередніми наслідками. Утім, ми повинні почати готувати заходи, необхідні для повернення до нормального функціонування наших суспільств", - йдеться у комюніке, опублікованому за підсумками відеоконференції. У документі вказується, що повернення до нормального життя потребуватиме спеціальної стратегії та безпрецедентних інвестицій. Лідери ЄС доручили голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю розробити пропозицію відповідної дорожньої карти та плану дій.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Виступаючи на підсумковій пресконференції, фон дер Ляєн закликала держави ЄС координувати свої рішення щодо часу скасування обмежень у соціальному життті. "Бо інакше ми підірвемо ефективність жорстких заходів, яких вжили", - наголосила вона і уточнила, що розроблятиме графік можливого зняття обмежень спільно з епідеміологами та вірусологами. Коли саме вони представлять свої пропозиції, ні Мішель, ні фон дер Ляєн не уточнили.

Італія вимагає рішучіших заходів

26-27 березня у Брюсселі мав пройти черговий саміт ЄС. Замість цього у четвер провели вже третю відеоконференцію глав держав і урядів країн ЄС, присвячену пандемії коронавірусу. Попередні рази консультації тривали близько двох годин, цього разу - шість годин. Річ у тому, що прем'єр Італії Джузеппе Конте заблокував спільну заяву, яка, на його думку, не пропонувала достатньо рішучої відповіді на економічну кризу, спричинену COVID-19. Його підтримав прем'єр Іспанії Педро Санчес.

У підсумку комюніке все ж вдалося ухвалити. Лідери дали міністрам фінансів Єврозони два тижні, аби підготувати нові економічні заходи. "Ці пропозиції повинні брати до уваги безпрецедентний характер шоку, який переживають наші країни від COVID-19", - ідеться у документі.

У комюніке зазначено, що зараз у ЄС для подолання пандемії працюють за п'ятьма напрямами: обмеження поширення вірусу, забезпечення доступу до медичного обладнання, підтримка досліджень, зокрема для розробки вакцини проти COVID-19, заходи з підтримки економіки та організація повернення додому громадян ЄС, які опинилися у третіх країнах.