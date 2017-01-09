Spotify, Epic Games та інші розробники застосунків створили коаліцію проти Apple

Spotify Technology SA, власник Tinder компанія Match Group, розробник комп'ютерних ігор Epic Games Inc. та десять інших компаній оголосили у четвер, 24 вересня, що сформували коаліцію, аби чинити тиск на Apple та інших операторів магазинів додатків для зміни правил розміщення.

У заяві організації "Коаліція за справедливість щодо застосунків" йдеться, що більшість магазинів додатків стягують надмірні комісії з розробників програмного забезпечення за цифрові покупки користувачів і підривають конкуренцію, надаючи несправедливі переваги власним продуктам і сервісам.

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У заяві коаліції вказується на прагнення, щоб всі розробники застосунків мали рівні можливості для інновацій та чесно конкурували. Організація планує домагатися нормативно-правових змін стосовно управління магазинами додатків, зазначає інформагентство AFP.

До складу коаліції також увійшли компанія Proton Technologies AG, що володіє поштовим сервісом ProtonMail, торгова група News Media Europe, розробник сервісу для управління проєктами Basecamp, Tile, Deezer та інші.

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Розробник Epic Games у серпні подав позови проти Apple і компанії Alphabet, яка володіє Google, звинувативши їх у порушенні антимонопольного законодавства після того, як ті видалили зі своїх магазинів додатків популярну гру Fortnite.

За словами представника коаліції, створення групи не є реакцією на позови Epic Games, але таке рішення було ухвалено під час переговорів з розробниками про їхній досвід використання магазинів додатків і прагненні змін, повідомляє агентство новин "Інтерфакс".