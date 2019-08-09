Випередив Samsung і Apple: світовим лідером з продажу смартфонів став Huawei

Китайський виробник телекомунікаційного обладнання Huawei став лідером з продажу смартфонів у другому кварталі 2020 року. Концерн вперше за дев'ять років спостережень зміг випередити конкурентів з Samsung і Apple. Про це йдеться в звіті аналітичної компанії Canalys, опублікованому в четвер, 30 липня.

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За квітень-червень Huawei продав 55,8 мільйона девайсів - це на 5 відсотків менше, ніж за аналогічний період роком раніше. Однак продажі смартфонів Samsung, що посів друге місце в рейтингу, впали ще більше, на 30 відсотків - до 53,7 мільйона.

Понад 70 відсотків продажів Huawei припали на Китай. При цьому в Європі китайський виробник посідає лише третє місце за проданими смартфонами - після Samsung і Apple. Аналітики Canalys попереджають, що однієї сильної позиції тільки на китайському ринку "буде недостатньо для того, щоб утриматися на позиції лідера, коли світова економіка почне відновлюватися".

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Нагадємо, 16 травня 2019 року президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження надзвичайного стану в телекомунікаційній сфері, яким заборонив використання американськими компаніями телекомунікаційного обладнання, виготовленого фірмами, що становлять загрозу "національній безпеці, зовнішній політиці та економіці" країни. У "чорному списку" опинився і китайський концерн Huawei Technologies, що спеціалізується на виробництві телекомунікаційного обладнання та мобільних телефонів і смартфонів. Цей захід обмежив можливості Huawei для продажу обладнання на території США, а також оновлення програм у вже проданій продукції по всьому світу. Huawei оцінював збитки від санкцій США у 30 мільярдів доларів.