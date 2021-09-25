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Huawei

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Huawei".

Huawei Technologies – одна з найбільших у Китаї технологічних компаній. Штаб-квартира Huawei Technologies розташована в китайському місті Шентчжень. Huawei Technologies належить до тих небагатьох компаній, які виробляють обладнання для 5G-мереж. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Китай відпустив двох канадців після звільнення топменеджерки Huawei у Канаді

Китай відпустив двох канадців після звільнення топменеджерки Huawei у Канаді 25.09.2021

Зробити можливим взаємний "обмін" між Китаєм та Канадою дозволило досягнення угоди Мен Ваньчжоу з американським мін'юстом, який вимагав її екстрадиції до США.

Байден вніс до чорного списку 59 компаній з Китаю, зокрема Huawei

Байден вніс до "чорного списку" 59 компаній з Китаю, зокрема Huawei 04.06.2021

Президент США заборонив американцям здійснювати інвестиції у майже 60 китайських компаній, пов'язаних з ВПК Китаю чи підозрюваних у порушеннях прав людини.
Великобританія штрафуватиме за використання компонентів Huawei

Великобританія штрафуватиме за використання компонентів Huawei 24.11.2020

Уряд у Лондоні вважає, що може захиститися від кібератак завдяки усуненню Нuawei від розбудови мереж 5G. Законопроєкт передбачає штрафи до 113 тисяч євро на день.
Випередив Samsung і Apple: світовим лідером з продажу смартфонів став Huawei

Випередив Samsung і Apple: світовим лідером з продажу смартфонів став Huawei 30.07.2020

Китайський концерн вперше випередив Samsung і Apple за квартальною кількістю проданих смартфонів. Більшість продажів припала на Китай. Однак незабаром Huawei може втратити лідерство, попереджають аналітики.
Петиції і страх перед Китаєм. Складний старт 5G у світі та Україні

Петиції і страх перед Китаєм. Складний старт 5G у світі та Україні 08.07.2020

Страх перед впливом 5G на здоров'я призводить до численних петицій проти зв'язку п'ятого покоління, зокрема й в Україні. Але розбудову мереж гальмує також політика.
У Бундестазі вимагають не допустити Huawei до розбудови 5G

У Бундестазі вимагають не допустити Huawei до розбудови 5G 17.05.2020

Німеччині не можна ставати залежною в питанні критично важливої інфраструктури від китайських компаній, на які може тиснути уряд КНР, переконаний голова комітету Бундестагу з закордонних справ Норберт Реттґен.
Huawei вироблятиме обладнання для 5G у Франції

Huawei вироблятиме обладнання для 5G у Франції 27.02.2020

Huawei запустить у Франції свій перший в Європі завод з виробництва радіоустаткування для мереж 5G.
Голова Huawei про мережу 5G в Європі, санкції США і звинувачення у шпигунстві

Голова Huawei про мережу 5G в Європі, санкції США і звинувачення у шпигунстві 20.12.2019

Голова ради директорів концерну Huawei Лян Хуа в інтерв'ю DW прокоментував побоювання європейців щодо використання обладнання компанії для шпигунства на користь Китаю.
США перенесли запровадження санкцій щодо Huawei

США перенесли запровадження санкцій щодо Huawei 19.08.2019

Не всі американські компанії змогли відмовитись від телекомунікаційного обладнання китайського концерну Huawei. Тому уряд США відтермінував санкції щодо нього на 90 днів.
Компанія Huawei представила власну операційну систему

Компанія Huawei представила власну операційну систему 09.08.2019

Компанія Huawei розробила власну операційну систему Harmony OS. Вона може стати конкурентом операційних систем Android від Google та iOS від Apple, які нині домінують на ринку смартфонів.
Трамп вирішив питання з Huawei

Трамп вирішив питання з Huawei 29.06.2019

Президент США Дональд Трамп пообіцяв китайському лідеру Сі Цзіньпіну розблокувати поставки американських фірм для Huawei.
Хакери зламали телекомунікаційні системи у 30 країнах - Cybereason

Хакери зламали телекомунікаційні системи у 30 країнах - Cybereason 25.06.2019

Внаслідок нападу викрадені приватні дані клієнтів, а також інформація самих телекомунікаційних компаній, повідомило безпекове підприємство Cybereason. За його даними, напад координувався з Китаю.
Санкції США обійдуться Huawei в десятки мільярдів доларів

Санкції США обійдуться Huawei в десятки мільярдів доларів 17.06.2019

Впродовж найближчих двох років унаслідок американських обмежень китайський технологічний велетень Huawei може втратити до 30 мільярдів доларів США, кажуть у компанії.
ФРН: 5G-частоти продані за 6,6 мільярда євро

ФРН: 5G-частоти продані за 6,6 мільярда євро 12.06.2019

Очікувалось, що від продажу на аукціоні частот для надшвидкого мобільного інтернету надійде від 3 до 5 мільярдів євро. Уряд ФРН використає кошти на дигіталізацію.
Китай хоче створити чорний список іноземних компаній

Китай хоче створити чорний список іноземних компаній 31.05.2019

Пекін хоче заборонити деяким "неблагонадійним" іноземним підприємствам та особам співпрацю з китайськими фірмами. Цей крок є відповіддю на внесення США китайської компанії Huawei до свого чорного списку.
ФРН і США мають різні позиції щодо співпраці з Huawei для розбудови 5G

ФРН і США мають різні позиції щодо співпраці з Huawei для розбудови 5G 31.05.2019

Із точки зору США неможливо відкинути сумніви щодо безпеки даних під час співпраці з Huawei, заявив Майк Помпео. Гайко Маас зазначив, що Німеччина дбає про високі стандарти безпеки задля розбудови мереж 5G.
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