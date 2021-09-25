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Huawei Technologies – одна з найбільших у Китаї технологічних компаній. Штаб-квартира Huawei Technologies розташована в китайському місті Шентчжень. Huawei Technologies належить до тих небагатьох компаній, які виробляють обладнання для 5G-мереж. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.