Новий чіп із КНР? Загадкова знахідка у китайському смартфоні

У смартфоні Huawei знайшли чіп, який, як вважалося, Китай не може виробляти через санкції США. Як це стало можливим, і чи означає це, що американські санкції не працюють?

Протистояння США і Китаю у галузі високих технологій, схоже, наростає. Наприкінці серпня китайський концерн Huawei представив нову модель свого смартфона Mate 60 Pro. Не минуло й кількох днів, як фахівці канадської фірми TechInsights, що спеціалізується на дослідженні мікропроцесорів, відкривши телефон, зі здивуванням побачили там новий китайський чіп Kirin 9000s, вироблений за стандартами одного з найпередовіших технологічних процесів - 7 нанометрів.

Досі на Заході вважалося, що цей, як кажуть фахівці, "техпроцес 7 нм" КНР не доступний і що китайськими компаніями освоєно виробництво процесорів лише з 14-нанометровими елементами. А розмір елементів є принципово важливим для чіпа: чим меншими є елементи, тим більше їх розміщується на чіпі й тим швидшим і потужнішим є сам чіп.

Супер-чіпи не повинні потрапити до китайських військових

Після вивчення фахівці висунули припущення, що високотехнологічний процесор випущено не самим концерном Huawei, а компанією Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) - найбільшим виробником мікроелектроніки в континентальному Китаї. Досі вважалося, що саме він поки що не здатен виробляти елементи менше 14 нм. Як так могло статися?

І Huawei, і SMIC перебувають під санкціями США. Найболючіші обмеження Вашингтон запровадив у жовтні 2022 року, вони мали не допустити випуск у КНР чіпів за техпроцесом 7 нм і нижче - принаймні їх випуск у великих кількостях. Такі чіпи становлять інтерес для розвитку штучного інтелекту і особливо його використання у військовій галузі.

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Особливу роль у санкціях відіграє маловідома широкому загалу фірма з Нідерландів під назвою ASML. Це єдиний у світі виробник спеціального обладнання з EUV-літографією, яке потрібне для виробництва чіпів з елементами менше 14 нанометрів. Нідерланди незабаром приєдналися до санкцій США проти Китаю. Тож на Заході вважали, що технологічне лідерство американським і європейським концернам забезпечено.

"Чіпова гонка" між США та КНР

І ось тепер у Вашингтоні переживають "легкий шок", каже Лю Сяомен із консалтингової компанії Eurasia Group. Адже, крім усього іншого, поява чіпа в 7 нм виробництва КНР означає, що китайські смартфони зможуть і надалі підтримувати новий стандарт мобільного зв'язку 5G. Досі їм вдавалося це за умови, що виробники вбудовували в девайси американські процесори.

Зараз у США намагаються знайти пояснення того, що відбувається. Версій кілька: чіп було зроблено на обладнанні, яке поставили Китаю ще до запровадження санкцій, а китайські фахівці змогли переналаштувати та вдосконалити його. Друга версія: обладнання поставили КНР в обхід санкцій. У будь-якому випадку Лю Сяомен не дуже здивована подією: "Якщо ви заганяєте Huawei в кут, то в компанії, очевидно, намагаються знайти вихід".

Подібних поглядів дотримується і Джеймс Льюїс, старший експерт американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS). Американські санкції, каже він, можуть дозволити компаніям зі США "виграти час у цій "чіповій гонці", але вони не зупинять Huawei та інших".

"5 нм у SMIC зробити не зможуть"

Втім, частина експертів закликає не робити поспішних висновків про неймовірний успіх китайської мікроелектроніки. Рей Янг, директор тайванського Інституту дослідження промислових технологій (ITRI), звертає увагу на те, що сьогодні "технології мають бути застосовні для масового виробництва", а не залишатися у фазі експериментальних зразків.

Так, найбільший у світі виробник чіпів тайванська компанія TSMC вже сьогодні має кілька відпрацьованих технологій випуску новітніх чіпів, тоді як SMIC сильно поступається у масовому сегменті. За словами експерта, за низкою видів мікропроцесорів TSMC зараз має частку світового ринку в 60 відсотків, причому компанія може виробляти навіть чіпи за техпроцесом 5 нм.

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Тому новий процесор Янг оцінює спокійно, називаючи його короткостроковим успіхом, що забезпечує прорив лише на рік. "Без EUV-обладнання робити чіпи за техпроцесом 5 нм у SMIC не зможуть", - впевнений експерт.

Більше стимулів для власних виробників чіпів

Хоча поява нового китайського чіпа спонукала "яструбів" серед політиків у Вашингтоні почати закликати до посилення санкцій проти китайської промисловості, американські експерти не поділяють цієї грізної риторики. "Блокувати постачання чіпів - це щось із арсеналу "холодної війни", - вважає, наприклад, Джеймс Льюїс із CSIS.

Він пропонує відновити постачання новітніх американських чіпів у КНР, але не постачати туди обладнання їхнього виробництва. Це дозволить американським компаніям зберегти свої частки на ринку КНР, і змусить китайських виробників продовжити закуповувати чіпи в США, які будуть дешевшими та потужнішими. В іншому випадку, зазначає Льюїс, Вашингтон сам створить найсильніший стимул для Китаю до розвитку власного виробництва мікроелектроніки.

Крім того, Пекін теж запроваджує санкції у відповідь, обмежуючи поставки західним фірмам тих рідкісноземельних металів, які потрібні для виробництва чіпів. У результаті, погоджується Лю Сяомен з Eurasia Group, США надто фокусуються на запровадженні нових обмежень проти китайських фірм - замість того, щоб максимально розвивати можливості своїх власних виробників.