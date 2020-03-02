Великобританія штрафуватиме за використання компонентів Huawei

Уряд у Лондоні вважає, що може захиститися від кібератак завдяки усуненню Нuawei від розбудови мереж 5G. Законопроєкт передбачає штрафи до 113 тисяч євро на день.
Уряд Великобританії планує відсторонити китайський концерн Huawei від розбудови інфраструктури для мобільних мереж 5G на території країни. Також урядовці збираються запровадити великі штрафи за порушення цієї заборони.
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"Новий законопроєкт - один із найжорсткіших у світі законів про безпеку в сфері телекомунікацій, який дозволить Великобританії вжити заходів, необхідних для захисту наших мереж", - заявив міністр цифрових технологій Великобританії Олівер Дауд у вівторок, 24 листопада.
Відповідно до законопроєкту, за використання компонентів Huawei для мереж 5G передбачений штраф розміром до десяти відсотків обороту або 113 тисяч євро на день. В уряді вважають, що суворіші стандарти у сфері безпеки допоможуть захистити Великобританію від можливих кібератак.
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Huawei висловив розчарування діями британського уряду. "Це рішення політично мотивоване і не ґрунтується на справедливій оцінці ризиків", - заявив віцепрезидент китайського концерну Віктор Чжан. Він вважає, що ця заборона відсторонить Великобританію на "смугу повільного руху" у сфері цифровізації.
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Великобританія - перша з європейських країн, яка заборонила використання технологій Huawei у мережах 5G з 2027 року. Нещодавно аналогічне рішення ухвалили у Швеції. США також вважають, що Huawei загрожує безпеці інших країн. Вашингтон підозрює, що цей китайський концерн використовує клієнтські дані для шпигунства. При цьому в Huawei відкидають ці звинувачення.
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