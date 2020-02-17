 Huawei вироблятиме обладнання для 5G у Франції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2020

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Новини

Huawei вироблятиме обладнання для 5G у Франції

Huawei запустить у Франції свій перший в Європі завод з виробництва радіоустаткування для мереж 5G.

Deutschland Mobilfunkausbau l Huawei 5G (Getty Images/AFP/P. de Melo Moreira)

Одна з найбільших китайських компаній у сфері телекомунікацій Huawei заявила в четвер, 27 лютого, про плани розпочати у Франції виробництво радіоустаткування для мереж мобільного зв'язку нового покоління 5G.

Як заявив голова правління Huawei Лян Хуа на пресконференції в Парижі, компанія інвестує 200 мільйонів євро в виробничі потужності, що дозволить створити близько 500 робочих місць, повідомляє агенція AFP. Зазначається, що обладнання буде вироблятися винятково для європейського ринку.

Тиск з боку США

Оголошення було зроблено через два тижні після того, як Франція заявила, що не піддасться тиску з боку США, які наполягають на тому, що у Європі не використовували обладнання Huawei для побудови мереж 5G.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

США стверджують, що китайська компанія занадто близька до уряду і її обладнання може використовуватися як інструмент для шпигунства. Американський суд минулого тижня відхилив клопотання Huawei про заборону купувати її продукцію федеральними агентствами США.

Huawei заперечує подібні звинувачення. Як зазначає агенство Reuters, завдяки будівництву заводу у Франції китайська компанія прагне зменшити занепокоєння щодо можливого використання власного обладнання для шпигунства.

Переваги нового покоління зв’язку

Мережі 5G  або п'ятого покоління пропонують значно вищі швидкості передачі даних стільниковим зв'язком в порівнянні з мережами 4G, які в даний час широко використовуються.

DW.COM

Український президент Петро Порошенко підписав указ про впровадження системи мобільного зв'язку п'ятого покоління і пообіцяв, що він запрацює в 2020 році. (17.05.2019)

Демонстранти у столиці Швейцарії Берні застерігали щодо ризиків для здоров'я, довкілля та безпеки від стандарту мобільного зв'язку 5G. Вони вимагають проведення відповідних досліджень перед розбудовою мереж 5G. (22.09.2019)

Очікується, що технологія 5G забезпечить величезний стрибок у швидкості зв'язку та дасть поштовх для розвитку нових пристроїв - від розумних холодильників до автомобілів без водіїв, які, як очікується, працюватимуть у мережах 5G.

Як повідомлялось, на початку 2019 року міністерство юстиції США висунуло китайській компанії Huawei, двом її дочірнім підприємствам і фінансовій директорці Мен Ваньчжоу звинувачення в скоєнні низки злочинів. Зокрема, китайський концерн звинуватили у банківському шахрайстві, порушенні санкцій, перешкоджанні правосуддю, а також промисловому шпигунстві.

16 травня 2019 року президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження надзвичайного стану в телекомунікаційній сфері, яким заборонив використання американськими компаніями телекомунікаційного обладнання, виготовленого фірмами, що становлять загрозу "національній безпеці, зовнішній політиці та економіці" країни. У "чорному списку" опинився й Huawei.

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Deutschland Mobilfunkausbau l Huawei 5G (Getty Images/AFP/P. de Melo Moreira)

Huawei вироблятиме обладнання для 5G у Франції

Huawei запустить у Франції свій перший в Європі завод з виробництва радіоустаткування для мереж 5G.  

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