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5G - назва одного із стандартів мобільного зв'язку. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "5G".
Термін "5G" означає "п'яте покоління мобільних мереж". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Поки більшість людей ще очікують на зв'язок 5G, Євросоюз щедро інвестує в розробку його наступника - 6G. Тож орієнтовно з 2030 року в Європі передача даних вийде на новий рівень. Утім, у чому відмінність стандартів і навіщо потрібна ще вища швидкість?
Розбудова мережі мобільного зв'язку 5G занепокоїла українців. Понад 25 тисяч громадян підписали петицію, закликаючи владу не запускати цей вид зв'язку. DW з'ясовувала, що таке 5G і чи справді варто боятися нової технології.
Діджиталізація - модне слово в німецькій політиці вже кілька років. Та чому тоді Німеччина пасе задніх у діджиталізації порівняно із сусідами? І чому самі німці не дуже у захваті від перспектив "держави у смартфоні"?
Цифровізація - модне слово в німецькій політиці вже кілька років. Та чи видно прогрес? Чому Німеччина пасе задніх у цифровізації порівняно із сусідами? І чому самі німці не дуже у захваті від перспектив "країни у смартфоні"?