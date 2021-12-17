Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

5G

5G - назва одного із стандартів мобільного зв'язку. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "5G".

Термін "5G" означає "п'яте покоління мобільних мереж". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Новий регулятор IT-ринку стане незалежнішим від президента

Новий регулятор IT-ринку стане незалежнішим від президента 17.12.2021

Верховна Рада створила нову регуляторну комісію в галузі зв'язку. Вона стане формально більш незалежною від президента, але отримала ширші повноваження.

Комунікації майбутнього: 6G у Європі вже 2030 року? (27.04.2021) 27.04.2021

Поки більшість людей ще очікують на зв'язок 5G, Євросоюз щедро інвестує в розробку його наступника - 6G. Тож орієнтовно з 2030 року в Європі передача даних вийде на новий рівень. Утім, у чому відмінність стандартів і навіщо потрібна ще вища швидкість?

Великобританія штрафуватиме за використання компонентів Huawei

Великобританія штрафуватиме за використання компонентів Huawei 24.11.2020

Уряд у Лондоні вважає, що може захиститися від кібератак завдяки усуненню Нuawei від розбудови мереж 5G. Законопроєкт передбачає штрафи до 113 тисяч євро на день.
5G: чи варто українцям боятися швидкісного мобільного зв'язку? (відео)

5G: чи варто українцям боятися швидкісного мобільного зв'язку? (відео) 14.07.2020

Розбудова мережі мобільного зв'язку 5G занепокоїла українців. Понад 25 тисяч громадян підписали петицію, закликаючи владу не запускати цей вид зв'язку. DW з'ясовувала, що таке 5G і чи варто боятися нової технології.

5G в Україні: чи варто українцям боятися швидкісного мобільного зв'язку? (14.07.2020) 14.07.2020

Розбудова мережі мобільного зв'язку 5G занепокоїла українців. Понад 25 тисяч громадян підписали петицію, закликаючи владу не запускати цей вид зв'язку. DW з'ясовувала, що таке 5G і чи справді варто боятися нової технології.
Столтенберг висунув ідею створення глобального НАТО

Столтенберг висунув ідею створення "глобального НАТО" 13.07.2020

НАТО є насамперед політичним союзом, наголосив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.
Петиції і страх перед Китаєм. Складний старт 5G у світі та Україні

Петиції і страх перед Китаєм. Складний старт 5G у світі та Україні 08.07.2020

Страх перед впливом 5G на здоров'я призводить до численних петицій проти зв'язку п'ятого покоління, зокрема й в Україні. Але розбудову мереж гальмує також політика.
Як відпочити на морі попри пандемію - Європа у фокусі (відео)

Як відпочити на морі попри пандемію - "Європа у фокусі" (відео) 29.06.2020

На карантині з насильником, або що робити, коли чоловік б'є. Як вдалося побороти коронавірус у Норвегії. Прихильники теорії змови у Великобританії підпалюють вишки 5G. Чому нідерландці танцюють на стільцях.
У Бундестазі вимагають не допустити Huawei до розбудови 5G

У Бундестазі вимагають не допустити Huawei до розбудови 5G 17.05.2020

Німеччині не можна ставати залежною в питанні критично важливої інфраструктури від китайських компаній, на які може тиснути уряд КНР, переконаний голова комітету Бундестагу з закордонних справ Норберт Реттґен.
Держава в смартфоні і німці: чому діджиталізація в Німеччині така повільна? (відео)

Держава в смартфоні і німці: чому діджиталізація в Німеччині така повільна? (відео) 02.03.2020

Діджиталізація - модне слово в німецькій політиці вже кілька років. Та чому тоді Німеччина пасе задніх у діджиталізації порівняно із сусідами? І чому самі німці не дуже у захваті від перспектив "держави у смартфоні"?
Країна в смартфоні і німці: чому цифровізація в Німеччині така повільна? (28.02.2020)

Країна в смартфоні і німці: чому цифровізація в Німеччині така повільна? (28.02.2020) 28.02.2020

Цифровізація - модне слово в німецькій політиці вже кілька років. Та чи видно прогрес? Чому Німеччина пасе задніх у цифровізації порівняно із сусідами? І чому самі німці не дуже у захваті від перспектив "країни у смартфоні"?
Huawei вироблятиме обладнання для 5G у Франції

Huawei вироблятиме обладнання для 5G у Франції 27.02.2020

Huawei запустить у Франції свій перший в Європі завод з виробництва радіоустаткування для мереж 5G.
Голова Huawei про мережу 5G в Європі, санкції США і звинувачення у шпигунстві

Голова Huawei про мережу 5G в Європі, санкції США і звинувачення у шпигунстві 20.12.2019

Голова ради директорів концерну Huawei Лян Хуа в інтерв'ю DW прокоментував побоювання європейців щодо використання обладнання компанії для шпигунства на користь Китаю.
Тисячі швейцарців протестували проти запровадження стандарту зв'язку 5G

Тисячі швейцарців протестували проти запровадження стандарту зв'язку 5G 22.09.2019

Демонстранти у столиці Швейцарії Берні застерігали щодо ризиків для здоров'я, довкілля та безпеки від стандарту мобільного зв'язку 5G. Вони вимагають проведення відповідних досліджень перед розбудовою мереж 5G.

У Німеччині запущена мережа мобільного зв'язку 5G

У Німеччині запущена мережа мобільного зв'язку 5G 04.07.2019

Мережа зв'язку п'ятого покоління після тестового режиму доступна в Берліні та Бонні. Експерти вважають технології 5G необхідними для розвитку автономного водіння, віртуальної реальності та індустрії 4.0.
ФРН: 5G-частоти продані за 6,6 мільярда євро

ФРН: 5G-частоти продані за 6,6 мільярда євро 12.06.2019

Очікувалось, що від продажу на аукціоні частот для надшвидкого мобільного інтернету надійде від 3 до 5 мільярдів євро. Уряд ФРН використає кошти на дигіталізацію.
Інші статті