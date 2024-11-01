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Федоров: 5G в Україні планують запустити до 2030 року

Степан Смишляєв
1 листопада 2024 р.

Завершити повноцінний запуск 5G в Україні планують до 2030 року, повідомив міністр Михайло Федоров. Зараз уряд починає дворічний проєкт перевірки сумісності 5G з військовим обладнанням.

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Антени мобільного зв'язку
Завершити повноцінний запуск 5G в Україні планують до 2030 рокуФото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

Повноцінний запуск стандартів мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G) в Україні планують завершити до 2030 року, повідомив у п'ятницю, 1 листопада, віцепрем'єр-міністр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, задля запуску 5G Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови про використання радіочастот і готує відповідний пілотний проєкт.

"У трьох містах протестують сумісність 5G з військовим обладнання. Пілот триватиме два роки та пройде у два етапи", - повідомив Федоров у Telegram.

Віцепрем'єр додав, що в рамках випробувань Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) і Український державний центр радіочастот перевірять, чи обладнання 5G не впливає на роботу військових мереж.

"5G здатен передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G, тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях", - наголосив міністр.

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