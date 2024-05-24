WP: Російська РЕБ знижує ефективність зброї США в Україні

Україна припинила використання деяких західних видів озброєнь через зниження їхньої ефективності, внаслідок роботи російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це з посиланням на неназваних високопоставлених українських військових чиновників пише у п'ятницю, 24 травня, американське видання The Washington Post (WP).

За даними журналістів, йдеться про артилерійські снаряди Excalibur та системи РСЗВ HIMARS. Так, коефіцієнт успішності снарядів Excalibur різко знизився протягом кількох місяців - до менш ніж 10 відсотків уражень цілей. Зрештою, українські військові відмовилися від цих снарядів торік.

Крім того, за даними WP, російська РЕБ перешкоджає роботі українських пілотів: "Для українських пілотів немає відкритих вікон, де вони відчувають, що не перебувають під прицілом".

Ця ситуація змушує Вашингтон та його союзників по НАТО шукати засоби протидії російським інноваціям. За словами американського чиновника, у США оснащують HIMARS додатковим обладнанням для забезпечення влучного наведення на цілі.

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Росія перешкоджає роботі Starlink

Також американські видання наголошують, що РФ намагається перешкоджати роботі супутникового інтернету Starlink. Як пише пише The New York Times , під час наступу під Харковом росіянам вдалося вперше спричинити широкомасштабні перебої в роботі Starlink.

"Незадовго до того, як російські війська прорвалися через північний кордон України цього місяця, бійці 92-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ втратили життєво важливий ресурс. Робота супутникового інтернету Starlink, який солдати використовують для зв'язку, збору розвідданих і проведення атак за допомогою дронів, сповільнилася до мінімуму", - зазначає видання. Раніше про цю ситуацію писало також WP.

Загрозу дестабілізації роботи Starlink із боку РФ підтвердив заступник головнокомандувача Збройних сил України полковник Андрій Лебеденко. "Інфраструктура, яка забезпечує функціонування системи управління, зарезервована і наземними каналами й іншими системами супутникового зв'язку, високошвидкісними засобами радіозв'язку", - цитує його агенція "Інтерфакс-Україна".

Лебеденко наголосив, що "вплив безумовно певний буде, і матиме наслідки, але це не впливатиме критично на систему управління, зокрема на систему управління безпілотними системами та наземними роботизованими комплексами".