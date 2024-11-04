5G першим тестуватиме Львів, далі - ще два міста

Тестування мережі 5G в Україні відбудеться у Львові, Києві та Одесі, повідомляє "Економічна правда". Про повноцінний запуск поки не йдеться.

Пілотний проєкт з тестування мережі мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G) в Україні відбудеться у Львові, Києві та Одесі. Про це у понеділок, 4 листопада, повідомила "Економічна правда " (ЕП).

У розпорядженні видання опинилася пояснювальна записка до ухваленої 1 листопада постанови уряду, якою внесені зміни до плану розподілу та користування радіочастотним спектром. Згідно з документом, пілотний запуск 5G в Україні планується здійснити двома етапами в трьох містах.

"Співрозмовники ЕП на телеком-ринку повідомили, що першим містом, де відбудеться тестування, стане Львів. Якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, проєкт масштабують на Київ та Одесу", - зазначає видання.

Про повноцінний запуск 5G в Україні не йдеться

Втім, співрозмовники ЕП впевнені, що говорити про запровадження 5G немає сенсу до завершення війни чи активних боїв.

Також експерти вказують, що у Львові, Києві та Одесі не буде повноцінного запуску мережі, а найвірогіднішим сценарієм буде розгортання технології на кількох базових станціях.

"Розгортання мережі починається з окремих локацій, тому в місцях тестування користувачі матимуть можливість під'єднатися до мережі 5G", - заявив телекомунікаційний експерт Роман Хіміч.

Як повідомлялося, 1 листопада віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про ухвалення вищезгаданої постанови уряду, а також про запуск пілотного проєкту 5G. За його словами, повноцінний запуск стандартів мобільного зв'язку п'ятого покоління в Україні планують завершити до 2030 року.