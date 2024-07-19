Чому китайські технології непокоять Німеччину

Уряд Німеччини обмежує застосування компонентів, вироблених Huawei і ZTE, у розбудові мереж 5G в Німеччині. Але деякі компанії надалі прагнуть співпрацювати з китайськими фірмами в інших критично важливих сферах. Як так?

Міністерство внутрішніх справ Німеччини днями оголосило, що до кінця 2026 року компоненти, вироблені китайськими технокомпаніями Huawei і ZTE, "більше не мають застосовуватися" в розбудові мобільних мереж наступного покоління 5G у Німеччині.

Крім того, згідно з рішенням МВС Німеччини, уже встановлені компоненти, "необхідно замінити до кінця 2029 року". Уряд Німеччини розцінює мережі мобільного інтернету 5G як складову "критичної інфраструктури", оскільки вони мають і матимуть вирішальне значення для енергосектору, транспорту, галузі охорони здоров'я та сфери фінансових послуг.

Нинішні обмеження оголосили на тлі повідомлень, що китайські технологічні фірми дедалі частіше підозрюють у нібито занадто тісних зв'язках з урядом у Пекіні. Особливо прагнення Пекіна зробити такі компанії, як Huawei і ZTE, світовими лідерами у високотехнологічних секторах змушує західні уряди остерігатися й вживати превентивних заходів, щоб запобігти потраплянню критичної інфраструктури своїх країн у залежність від цих китайських технологічних велетнів.

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Ринок вітроенергетики стає новим полем битви з китайськими компаніями

В інших галузях німецько-китайська співпраця також подекуди викликає широкий розголос. Розташована в Гамбурзі компанія Luxcara, що позиціює себе як незалежного менеджера активів, нещодавно оголосила про укладення контракту з китайською компанією Ming Yang на будівництво й постачання турбін для вітроенергетичного парку поблизу узбережжя ФРН в акваторії Північного моря. "Рішенню на користь Ming Yang передувала глибока комплексна перевірка, що охоплює ланцюжок поставок, дотримання екологічних, соціальних та управлінських вимог відповідно до таксономії ЄС та кібербезпеки за підтримки незалежних експертів з відомих міжнародних консультантів", - йдеться в заяві німецької компанії від 2 липня .

Тут показово, що енергопостачання також вважається критично важливою інфраструктурою в Німеччині, де, зокрема, поставили собі за мету вже до 2035 року виробляти 80 відсотків електроенергії з відновлюваних джерел.

Китайські компанії випускають одні з найпотужніших вітротурбін у світі Фото: Huang Hai/Photoshot/picture alliance

За планами уряду в Берліні, саме на вітроенергетику має припадати значна частина майбутньої електрогенерації. Навіть тепер офіційна статистика засвідчує, що лише за перший квартал цього року 38,5 відсотка всієї виробленої в Німеччині електроенергії, було отримано з енергії вітру. Дотепер жодне інше джерело відновлюваної енергії не зростало такими значними темпами, як вітроенергетика.

Старший консультант компанії Luxcara Ларс Гауґвіц (Lars Haugwitz) каже, що Luxcara "обрала найпотужніші турбіни" для свого проєкту зі спорудження вітропарку Waterkant. "Ming Yang була єдиною компанією, яка могла вкластися в терміни поставки до 2028 року з установкою потужністю 18,5 мегавата", - сказав він в інтерв'ю DW, додавши, що рішення базувалося на ретельному аналізі всіх пропозицій, отриманих у межах міжнародного тендеру.

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Уряд у Пекіні готовий допомогти своїм

На сьогодні на ринку так званої офшорної вітроенергетики (вітропарки, що споруджуються прямо в морі неподалік від узбережжя. - Ред.) в Європі домінують данська компанія Vestas та німецько-іспанський виробник Siemens Gamesa. Однак інші німецькі оператори вітрових електростанцій тепер також розглядають китайські компанії як постачальників.

За даними німецького ділового видання Handelsblatt , серед них - енергетичний велетень RWE, причому видання називає причиною цього насамперед обмежену пропозицію вітрогенераторів у Європі та високий попит на них.

У своїй заяві ця німецька енергокомпанія повідомила, що поки що не має китайських постачальників у своєму вітроенергетичному портфелі замовлень й планує і надалі співпрацювати з відомими європейськими постачальниками. Однак представник компанії визнав у відповіді на запит DW, що офшорна вітроенергетика повинна розуміти, "яку продукцію можуть запропонувати азійські постачальники та чи відповідають вони вимогам з точки зору технологій, якості, безпеки та економічної ефективності".

Є кілька причин, чому компанії з Азії часто лідирують у технологічних сферах, визнає керівний директор Pure ISM Міхаель Тентен (Michael Tenten) - компанії, що спеціалізується на безпеці даних у секторі відновлюваної енергетики. Вони пропонують "здебільшого дешевшу" продукцію, сказав він DW, і головною їхньої відмінною рисою є "швидша доступність обладнання".

За стрімким злетом китайського автовиробника BYD стояв і уряд у Пекіні та його підтримка Фото: AFP

Однак німецький Інститут світової економіки (IfW) у Кілі з'ясував, що у 2022 році понад 99 відсотків китайських компаній, зареєстрованих на біржі, отримували й прямі державні дотації, а ще мали зиск від таких сумнівних і не зовсім ринкових практик, як полегшений доступ до критично важливої сировини або примусова передача технологій і ноу-хау у спільних підприємствах чи користувалися прямою допомогою під час держзакупівель.

Китайський автовиробник BYD, приміром, став провідним світовим виробником електромобілів після отримання особливо високих дотацій з китайського держбюджету, заявив нещодавно в інтерв'ю Handelsblatt директор з досліджень IfW Дірк Дозе (Dirk Dohse). Цей концерн також мав зиск і від держдотацій на виробництво акумуляторів та інших компонентів електрокарів. "Хоча європейська промисловість часто не може конкурувати з китайськими цінами, без китайських дотаційних технологій продукція, необхідна для зеленої трансформації Німеччини, була б дорожчою і дефіцитнішою", - визнав Дозе.

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Витік даних і безпекові загрози

Майкл Тентен з Pure ISM вказує на ще одну причину недовіри до китайських постачальників - безпека даних. "Виробники зазвичай мають власні центри управління для моніторингу вітрових електростанцій, які вони будують. Поки ці центри управління не розташовані в Німеччині, завжди існує ризик небажаного впливу на операції з-за кордону", - сказав він, додавши, що йому невідомо про жодного китайського виробника, який би планував або мав намір створити власний центр управління в Німеччині.

Однак для Ларса Гауґвіца з компанії Luxcara такий ризик є радше теоретичним, оскільки між німецьким офшорним вітропарком і китайським виробником турбін "не буде прямого каналу передачі даних". "Контроль, експлуатація та технічне обслуговування турбін будуть повністю провадитися в Німеччині", - запевнив він.