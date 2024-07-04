Попри протест: ЄС підвищив ввізні мита на електрокари з КНР

У ЄС ставка ввізного мита на китайські електромобілі зросла до майже 38 відсотків. Раніше Пекін застерігав Брюссель від цього кроку, однак у Єврокомісії все пояснюють спробами захистити ринок ЄС від демпінгових цін.

В Європейському Союзі (ЄС) набувають чинності підвищенні ставки ввізного мита на китайські електромобілі. Як повідомили напередодні в Брюсселі, вже з 5 липня, ставки ввізного мита на вироблені в КНР електрокари зростуть до 37,6 відсотка. У Європейській Комісії - головному виконавчому органі ЄС - пояснили цей крок спробами захистити внутрішній ринок блоку від нечесної китайської конкуренції. У Брюсселі переконані, що китайські виробники електрокарів отримують істотні дотації від влади КНР. А така практика створює "загрозу економічної шкоди" для європейських автовиробників, вважають єврокомісари.

Згідно з оприлюдненим повідомленням, нові ставки ввізного мита запроваджуються додатково до вже наявних 10-відсоткових. Утім, остаточне рішення щодо тарифів очікується в листопаді, оскільки Брюссель і Пекін прагнуть вирішити конфлікт шляхом переговорів.

Закиди ЄС у бік Пекіну

"У Китаю немає жодних підстав для дій у відповідь після того, як ЄС заявив, що підвищить ввізні мита до 37,6 на імпорт електромобілів китайського виробництва", - заявив у четвер в інтерв'ю агентству Bloomberg віцеголова Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Водночас сама очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила, що нові тимчасові ставки ввізного мита від 17,4 до 37,6 відсотка мають на меті зупинити загрозу напливу дешевих електромобілів, виробництво яких дотується китайською державою.

Протягом наступних чотирьох місяців ці тарифи будуть тимчасово чинними, поки обидві сторони провадитимуть інтенсивні переговори, заявили в Єврокомісії.

Китай пригрозив заходами у відповідь

Пекін натомість заявив, що планує вжити "всіх необхідних заходів" для захисту інтересів Китаю. Китайські чиновники розглядають можливість запровадження у відповідь нових ставок ввізного мита на такі європейські товари, як коньяк і свинина, що імпортуються до Китаю.

"Наразі обидві сторони провели кілька раундів технічних переговорів щодо тарифів з цього питання", - заявило в четвер, 4 липня, міністерство торгівлі Китаю. "Ще є чотири місяці, і ми сподіваємося, що європейська і китайська сторони будуть рухатися в одному напрямку, виявляти щирість і якнайшвидше прискорять процес консультацій", - сказав речник китайського відомства.

Раніше Пекін застерігав Брюссель від цього кроку, попереджаючи, що, на його думку, такі дії - ведуть до розпалювання торговельної війни.

Tesla і BMW матимуть певну знижку щодо тарифів

Утім, не всі китайські виробники електромобілів стурбовані через нові ставки ввізного мита ЄС. "Тарифи матимуть лише помірний вплив на більшість китайських фірм", - заявили в Китайській асоціації легкових автомобілів. Компанії, які співпрацювали з розслідуванням ЄС щодо можливих дотацій, в тому числі західні компанії, як-от Tesla і BMW, зіткнуться з 20,8-відсотковим митом на транспортні засоби, вироблені в Китаї. Компанії, які не співпрацювали, будуть обкладені митом у розмірі 37,6 відсотка.

За оцінками Єврокомісії, китайські бренди збільшили свою частку на ринку ЄС до 8 відсотків з менш ніж одного відсотка у 2019 році та можуть досягти 15 відсотків до 2025 року. У Брюсселі також вказують на те, що китайські електромобілі, як правило, на 20 відсотків дешевші, ніж транспортні засоби, вироблені в ЄС.

Європейські політики прагнуть запобігти повторенню кризи десятирічної давнини, що вдарила по європейських виробниках сонячних панелей. Тоді запізнілі й досить обмежені дії ЄС щодо китайського імпорту призвели до краху багатьох європейських виробників.

США діятимуть значно радикальніше щодо обмежень на ввезення електрокарів з КНР

Натомість Сполучені Штати планують запровадити 100-відсоткову ставку ввізного мита на імпорт китайських електромобілів, починаючи з серпня цього року.