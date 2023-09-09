Техкорпорації США вбачають у В'єтнамі заміну Китаю

Група керівників найбільших американських виробників напівпровідників відвідає разом з Байденом Ханой. Техновелетні США розглядають В'єтнам як заміну КНР, з якою у США дедалі більше погіршуються відносини, пише Reuters.

Представники провідних американських технологічних компаній супроводжуватимуть президента Джо Байдена під час його запланованого на 10 вересня візиту до В'єтнаму. Як повідомило в суботу, 9 вересня, з посиланням на два неназвані поінформовані джерела інформагенція Reuters, разом з Байденом до Ханоя вирушать керівники напівпровідникових і цифрових компаній, як-от Google, Intel і GlobalFoundries, а також авіабудівної компанії Boeing.

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За словами співрозмовників Reuters, знайомих з цим питанням, нині уряд США шукає альтернативи Китаю, з яким останнім часом дедалі більше погіршуються відносини, зокрема, через торговельні суперечки й зростання політичної напруженості, приміром, через тайванське питання.

Виробництво напівпровідників у В'єтнамі - ключова тема візиту Байдена

Очікується, що саме питання виробництва напівпровідникової продукції на території В'єтнаму стане одним з ключових під час дводенного візиту Байдена до Ханоя. Зазначається, що деякі компанії вже інвестували у В'єтнам або принаймні оголосили готовність зробити це. Приміром, корпорація Intel побудувала на півдні В'єтнаму завод з виробництва і тестування чіпів вартістю 1,5 мільярда доларів і планує його розширювати. Розробник мікросхем Marvell оголосив плани побудувати центр "світового класу".

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Сам В'єтнам також не приховує своїх амбіцій отримати на своїй території потужності з виробництва чіпів. Країна вже є великим експортером смартфонів та електроніки, пише Reuters.

Boeing хоче продати В'єтнаму свої літаки

Щодо авіабудівної компанії Boeing, то вже невдовзі вона може оголосити угоду з В'єтнамом на продаж цій азійській країні 50 літаків 737 MAX, повідомили Reuters люди, знайомі з цим питанням. Водночас у пресслужбі Boeing відмовилися коментувати це питання.

У Білому домі не приховували, що воліли б бачити орієнтовану на технології економіку В'єтнаму

Власне, у Білому домі не робили таємниці з того, що планують розвивати з Ханоєм співпрацю в технологічній галузі. Ще 29 серпня речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час оголошення дводенного візиту Байдена до В'єтнаму з 10 по 11 вересня , наголошувала, що мета поїздки - обговорити "шляхи подальшого поглиблення співпраці між Сполученими Штатами та В'єтнамом".

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Зазначалося, що під час перемовин лідери обох країн вивчатимуть, зокрема, можливості сприяння зростанню в'єтнамської економіки, орієнтованої на технології та інновації.