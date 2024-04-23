У ФРН заарештовано трьох підозрюваних у шпигунстві на Китай

Трьом громадянам ФРН, затриманим у Бад-Гомбурзі та Дюссельдорфі, інкримінують отримання відомостей про інноваційні технології, які можуть бути використані у військових цілях, та їх передачу китайській спецслужбі.

У Німеччині заарештовано підозрюваних у шпигунській діяльності в інтересах міністерства державної безпеки Китаю. Слідчий суддя Федеральної судової палати у вівторок, 23 квітня, ухвалив рішення про арешт трьох громадян ФРН, підозрюваних у шпигунстві та порушенні закону про зовнішню торгівлю, яких затримали напередодні, повідомила Федеральна прокуратура Німеччини .

Затримання було проведено в Бад-Гомбурзі та Дюссельдорфі за запитом Федеральної прокуратури ФРН. За місцем проживання затриманих і в їхніх офісах відбулися обшуки.

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За даними слідства, Томас Р. (Thomas R.) є агентом китайської розвідслужби і за її дорученням роздобув інформацію про інноваційні технології, які можуть бути застосовані у військових цілях. Для цього він скористався допомогою подружжя Гервіґа та Іни Ф. (Herwig und Ina F.), які володіють компанією в Дюссельдорфі. За інформацією федеральної прокуратури, ця фірма надає посередницькі послуги з налагодження контактів і співпраці з представниками німецьких науково-дослідних установ.

Подружжя Ф. уклало з одним із німецьких університетів договір про передачу наукових розробок, зазначається далі. При цьому на першому етапі передбачалося провести дослідження в галузі комплектуючих для різних механізмів, які застосовуються, зокрема, для двигунів бойових кораблів. Партнером із китайської сторони був співробітник китайського міністерства держбезпеки, а проєкт фінансували державні органи КНР, заявили німецькі відомства.

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На момент затримання підозрювані вели переговори про подальші дослідницькі проєкти, які "можуть бути корисними, зокрема, для розширення бойових потужностей Китаю на морі", зазначено в заяві. Крім того, за цими даними, вони придбали за дорученням КНР спеціальний лазер і без необхідного дозволу експортували його в Китай, хоча цей прилад підпадає під дію регламенту ЄС про товари подвійного призначення.

Нагадаємо, минулого тижня в Баварії було затримано кількох громадян ФРН російського походження, які шпигували за військовими базами США і готували атаку на транспортні шляхи, що використовуються у військових цілях.