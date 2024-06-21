Китай застеріг ЄС від розпалювання торговельної війни

Європейська сторона провадить курс на загострення торговельних суперечок з Китаєм, що може перерости в торговельну війну, застерігають у Пекіні. Заява пролунала на тлі візиту до Китаю віцеканцлера ФРН Габека.

Уряд Китаю звинуватив Європейський Союз (ЄС) у спробах і надалі загострити торговельні суперечки у торгівлі, що може зрештою призвести до торговельної війни між Піднебесною і Євросоюзом. Це випливає з поширеної в п'ятницю, 21 червня, заяви міністерства торгівлі КНР, передає Reuters.

У Пекіні переконані, що "відповідальність за це лежить виключно на ЄС". Крім того, китайська сторона вказала на кілька десятків запроваджених у ЄС з початку цього року торговельних й інвестиційних обмежень щодо компаній із КНР, а також ініційовані європейськими наглядовими органами антидемпінгові розслідування проти китайських виробників електромобілів.

У китайському відомстві нарікають, що під час розслідувань китайські компанії зазнавали тиску й залякувань та погроз зіштовхнутися з високими штрафами. Тож у Пекіні різко розкритикували такий підхід європейців і пообіцяли рішуче захищати свої законні інтереси.

Минулого тижня Європейська Комісія підвищила до 38,1 відсотка ставку ввізного мита на китайські електрокари, що призведе до істотного зростання їхньої вартості на ринку ЄС. Китай не раз висловлював свій протест проти цього кроку.

Заява на тлі візиту німецької урядової делегації до КНР

Нинішня заява пролунала за кілька годин до початку візиту віцеканцлера ФРН Роберта Габека (Robert Habeck) до Піднебесної. Разом з Габеком до КНР відбула також численна бізнес-делегація. Програма візиту передбачає відвідування столиці Пекіну, а також міст Шанхай і Ханчжоу.