Байден вніс до "чорного списку" 59 компаній з Китаю, зокрема Huawei

Президент Солучених Штатів Джо Байден підписав у четвер, 3 червня, указ, який забороняє американцям інвестувати у 59 китайських компаній, які, згідно з позицією Вашингтона, підривають безпеку США чи порушують права людини. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Цей указ дозволяє США забороняти інвестиції в китайські компанії, які підривають безпеку або демократичні цінності США і наших союзників", - зазначається в повідомленні.

Згідно з указом, особам зі США не можна брати участі у продажу чи купівлі будь-яких цінних паперів цих компаній, що продаються на біржі. Заборона набуде чинності 2 серпня 2021 року.

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Huawei та інших підозрюють у стеженні

Серед інших підприємств до так званого "чорного списку" потрапила й одна з найбільших світових компаній у сфері телекомунікацій - Huawei Technologies Co.

Згідно з указом Байдена, ці підприємства пов'язані з китайським військово-промисловим комплексом і залучені до практик стеження у Китаї і за його межами, зокрема й за етнічними меншинами, та сприяють репресіям і серйозним порушенням прав людини.

Байден продовжує справу Трампа

У Білому домі зазначають, що цей указ покликаний сприяти "подальшому реагуванню на надзвичайну ситуацію, оголошену 12 листопада 2020 року у зв'язку із загрозою, яку становить військово-промисловий комплекс КНР". Тоді адміністрація попередника Байдена Дональда Трампа внесла до "чорного списку" понад 40 китайських компаній.

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У Китаї вже відреагували на рішення Білого дому. Речник міністерства закордонних справ країни Ван Веньбінь заявив, що США "мають виправити свою помилку та припинити шкодити фінансовим ринкам та інтересам інвесторів", цитує інформагенція dpa.