Китай запровадив санкції проти Помпео та інших членів адміністрації Трампа

Хоч офіційний Пекін запевнив, що готовий співпрацювати з новою адміністрацією Джо Байдена, водночас він запровадив санкції проти майже 30 посадовців у попередній американській адміністрації.
Міністерство закордонних справ Китаю оголосило про запровадження санкцій проти ексдержсекретаря США Майка Помпео та 27 інших високопоставлених чиновників у адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа. Про рішення офіційного Пекіна щодо санкцій проти колишніх американських чиновників стало відомо в середу, 20 січня, в день інавгурації нового президента Джо Байдена.
Нинішній жест став свідченням обурення китайського керівництва через нещодавні висловлювання Помпео в бік Китаю, зокрема, звинувачення в проведенні китайською владою геноциду мусульман-уйгурів, котрі проживають у західних районах КНР.
Читайте також: США стурбовані через інвестиції Китаю в Україну - Помпео
Офіційний Пекін закинув Помпео та іншим колишнім чиновникам, що ті "спланували, просунули і здійснили низку божевільних кроків" щодо КНР. Крім того, на думку китайського керівництва, ці колишні посадовці "серйозно втрутилися у внутрішні справи Китаю, підірвали інтереси Китаю, образили китайський народ і серйозно порушили китайсько-американські відносини", - цитує заяву МЗС КНР інформагенція Reuters.
Серед колишніх чиновників у адміністрації Трампа, хто опинився в підсанкційному китайському списку, згадуються помічник Трампа з економічних питань Пітер Наварро, радники з національної безпеки Роберт О'Браєн і Джон Болтон, міністр охорони здоров'я Алекс Азар, посолка США в ООН Келлі Крафт і колишній головний помічник Трампа Стів Беннон.
Читайте також: Трамп припустив, що за атакою на відомства США стоїть Китай, а не Росія
Цим та іншим особам і їхнім найближчим родичам буде заборонено в'їзд на материковий Китай, в Гонконг або Макао, а компаніям і установам, пов'язаним з ними, буде заборонено вести бізнес з Китаєм.
Торік Китай покарав санкціями низку американських законодавців, однак таких масштабних санкційних кроків проти американських посадовців протягом одного дня влада КНР ще не здійснювала.
Нагадаємо, під час правління Трампа Вашингтон пішов на ескалацію відносин з Китаєм. Сполучені Штати звинуватили Пекін зокрема в нечесних економічних та торговельних практиках і запровадили значні ввізні мита та інші обмеження на істотну частину китайського імпорту. Китай відповів дзеркальними заходами. Крім того, Трамп та його оточення посилювали тиск на китайські технологічні компанії, зокрема Huawei, звинувативши цього провідного китайського виробника електроніки й телекомунікаційного обладнання в шпигунстві та співпраці з спецслужбами КНР.
Читайте також: США запровадили нові санкції щодо Китаю через Гонконг
Днями Джанет Єллен, котра очолить мінфін в адміністрації Байдена, заявила, що тиск на Китай через нечесні торговельні практики, такі як непрозорі державні дотації китайським виробникам, триватиме. Так само Ентоні Блінкен, який обійматиме в команді Байдена пост держсекретаря, підтвердив, що розділяє думку свого попередника Помпео щодо геноциду уйгурів у Китаї.
Читайте також: США внесли до "чорного списку" 33 компанії з КНР через репресії проти уйгурів
Кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен підтримує надання Україні оборонного озброєння. Також він заявив, що обраний президент Джо Байден виступає проти "Північного потоку-2".