 Трамп припустив, що за атакою на відомства США стоїть Китай, а не Росія | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.12.2020

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Новини

Трамп припустив, що за атакою на відомства США стоїть Китай, а не Росія

Президент США звинуватив ЗМІ у роздуванні інформації про хакерську атаку на американські відомства. Він вважає, що за нею може стояти Пекін, а не Москва, про що раніше заявив глава Держдепу.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Недавня кібератака на американські відомства не така страшна, як про неї повідомляли ЗМІ, заявив президент США Дональд Трамп."Кібератака виглядає масштабніше у викладі фейкових ЗМІ, ніж в реальності. Я був детально поінформований і все під контролем", - написав він у суботу, 19 грудня, у Twitter. 

Крім того, Трамп не виключив, що атаку могла провести зовсім не Росія, про що раніше заявив державний секретар США Майк Помпео. За його словами, коли щось відбувається, ЗМІ в першу чергу звинувачують в цьому Росію, оскільки "здебільшого з фінансових міркувань до смерті бояться обговорювати можливість того, що це може бути Китай (а це може бути він!)". Крім того, він припустив, що раніше хакерській атаці могли піддатися і апарати з підрахунку голосів на президентських виборах. 

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Раніше Управління США з кібербезпеки назвало "серйозною небезпекою" для уряду США, влади штатів і громад, ключової інфраструктури та бізнесу хакерську атаку на американські урядові установи, що розпочалась не пізніше березня цього року.

17 грудня компанія Microsoft повідомила, що виявила понад 40 урядових агентств, аналітичних центрів, неурядових організацій та IT-компаній, до систем яких проникли хакери. Переважно це сталось у США, але також в Канаді, Мексиці, Бельгії, Іспанії, Великобританії, Ізраїлі та Об'єднаних Арабських Еміратах. Microsoft виявила у своїй системі шкідливу версію програмного забезпечення SolarWind, але внутрішнє розслідування компанії наразі не виявило доказів того, що хакери могли використовувати системи Microsoft для атак на клієнтів.

Тим часом видання The Washington Post та The New York Times повідомляли про зв'язки хакерів з російськими спецслужбами. Москва спростувала цю інформацію.

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