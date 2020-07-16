 Хакери з РФ і КНДР атакують розробників вакцин - Microsoft | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.11.2020

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Хакери з РФ і КНДР атакують розробників вакцин - Microsoft

У перелік цілей хакерів входили фармацевтичні компанії і розробники вакцини з Канади, Франції, Індії, Південної Кореї і США.

Microsoft заявила про кібератаки з боку РФ і КНДР проти розробників вакцин

Microsoft заявила про кібератаки з боку РФ і КНДР проти розробників вакцин

Американська технологічна компанія Microsoft у п'ятницю, 13 листопада, заявила про спроби кібератак проти розробників вакцин від коронавірусу у різних країнах з боку хакерських груп з РФ та КНДР, передає агентство dpa.

"За останні місяці ми зафіксували кібератаки від трьох пов'язаних з державами сил, ціллю яких були сім великих компаній, безпосередньо залучених до розробки вакцин і методів лікування від COVID-19", - заявив представник Microsoft Тім Берт.

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За його словами, для атак хакери використовували різноманітні методи. Наприклад, одна з груп з Північної Кореї розсилала фішингові елетронні листи з використанням тем "COVID-19", видаючи себе за представників Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"У перелік цілей входили фармацевтичні компанії і розробники вакцини з Канади, Франції, Індії, Південної Кореї і США", - зазначив Берт. При цьому він не став називати самі компанії, проти яких були спрямовані кібератаки.

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За його словами, цими хакерськими групами були пов'язана з Росією группа Strontium (також відома як Fancy Bear) і дві північнокорейські групи - Zinc і Cerium.

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