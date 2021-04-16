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Джон Болтон

Джон Болтон - американський політик і дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джон Болтон".

З квітня 2018 року до вересня 2019 року Джон Болтон обіймав посаду радника президента США з питань національної безпеки. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

РФ заборонила в'їзд вісьмом посадовцям США за антиросійський курс

РФ заборонила в'їзд вісьмом посадовцям США за "антиросійський курс" 16.04.2021

В'їзд до РФ заборонили, зокрема, генпрокурору США, директору ФБР та директорці Нацрозвідки США. Санкції були запроваджені за "реалізацію антиросійського курсу".
Китай запровадив санкції проти Помпео та інших членів адміністрації Трампа

Китай запровадив санкції проти Помпео та інших членів адміністрації Трампа 20.01.2021

Хоч офіційний Пекін запевнив, що готовий співпрацювати з новою адміністрацією Джо Байдена, водночас він запровадив санкції проти майже 30 посадовців у попередній американській адміністрації.
НАБУ розслідує справу щодо Порошенка через його розмову з Болтоном

НАБУ розслідує справу щодо Порошенка через його розмову з Болтоном 19.10.2020

Розмова Петра Порошенка з ексрадником президента США з нацбезпеки Джоном Болтоном стала причиною ще однієї справи проти українського експрезидента.

Викривальна книга Болтона про Трампа вийшла попри сильний спротив

Викривальна книга Болтона про Трампа вийшла попри сильний спротив 23.06.2020

Раніше суд дозволив вихід книги "Кабінет, в якому це сталося" ексрадника Трампа Джона Болтона попри сильний спротив Білого дому. Трамп обіцяв, що Болтон "дорого заплатить" за написане.
Ексрадник президента США Болтон розраховує на поразку Трампа на виборах

Ексрадник президента США Болтон розраховує на поразку Трампа на виборах 22.06.2020

Дональд Трамп напряму пов'язував надання військової допомоги Україні з розслідуванням щодо сина Джо Байдена, запевняє ексрадник президента США Джон Болтон. Він сподівається, що Трампа не переоберуть на другий термін.

Суд у США дозволив Болтону видати книжку про Трампа

Суд у США дозволив Болтону видати книжку про Трампа 20.06.2020

Колишньому раднику президента США з національної безпеки Джону Болтону суд дозволив видати книжку мемуарів про його роботу в Білому домі.
Адміністрація Трампа хоче заблокувати публікацію книги його ексрадника Болтона

Адміністрація Трампа хоче заблокувати публікацію книги його ексрадника Болтона 17.06.2020

Адміністрація Дональда Трампа подала позов з проханням не допустити публікації книги Джона Болтона. У книзі ексрадника Трампа є інсайдерські історії, які можуть зашкодити репутації Білому дому.
Імпічмент Трампа: Сенат США може завершити процедуру вже в п'ятницю

Імпічмент Трампа: Сенат США може завершити процедуру вже в п'ятницю 31.01.2020

Сенат США 31 січня має вирішити, чи викликати свідків для розгляду справи імпічменту президента Дональда Трампа. Якщо від додаткових свідчень відмовляться, сенатори мають винести своє рішення у справі.
Рада нацбезпеки США вимагає відредагувати книгу Джона Болтона

Рада нацбезпеки США вимагає відредагувати книгу Джона Болтона 30.01.2020

У Раді національної безпеки США вимагають від Джона Болтона видалити засекречену інформацію з його майбутньої книги, в якій Трампа звинувачується у тиску на Зеленського.
Болтон стверджує, що Трамп тиснув на Київ заради компромату на Байдена - ЗМІ

Болтон стверджує, що Трамп тиснув на Київ заради компромату на Байдена - ЗМІ 27.01.2020

Джон Болтон стверджує у своїй майбутній книзі, що Дональд Трамп затримав надання військової допомоги для України, аби отримати компромат на Джо Байдена, повідомляє The New York Times.
Ексрадник Трампа Джон Болтон готовий свідчити у справі про імпічмент

Ексрадник Трампа Джон Болтон готовий свідчити у справі про імпічмент 06.01.2020

Колишній радник американського президента Джон Болтон заявив, що готовий дати свідчення в Сенаті у справі про імпічмент Дональду Трампу, якщо отримає відповідну повістку.
Трамп назвав ім'я нового радника з національної безпеки

Трамп назвав ім'я нового радника з національної безпеки 18.09.2019

Президент США Дональд Трамп призначить новим радником із нацбезпеки Роберта О'Браєна. Раніше той працював у Держдепартаменті США і займався питаннями звільнення заручників.
Відставка Болтона: Москва не розраховує на покращення відносин

Відставка Болтона: Москва не розраховує на покращення відносин 11.09.2019

Кадрові перестановки в адміністрації США не призводили но нормалізації відносин між країнами, кажуть у МЗС РФ. Тим часом у Ірані і Венесуелі не приховують задоволення від відставки "яструба".
Трамп звільнив Болтона через розбіжності в поглядах

Трамп звільнив Болтона через розбіжності в поглядах 10.09.2019

Дональд Трамп каже, що попрохав звільнитися свого радника з нацбезпеки Джона Болтона. Натомість Болтон запевняє, що сам ініціював свою відставку.
Трамп не летить до Варшави, де мав зустрітись з Зеленським

Трамп не летить до Варшави, де мав зустрітись з Зеленським 30.08.2019

Президент США Дональд Трамп скасував візит до Польщі через ураган "Доріан", який наближується до США. До Варшави на церемонію з нагоди 80-річчя початку Другої світової війни полетить віцепрезидент Пенс.
Болтон розповів про долю військової допомоги США для України

Болтон розповів про долю військової допомоги США для України 29.08.2019

За словами радника Дональда Трампа, Вашингтон матиме відповідь на це питання вже у "найближчому майбутньому".
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