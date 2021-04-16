Джон Болтон - американський політик і дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Джон Болтон".

З квітня 2018 року до вересня 2019 року Джон Болтон обіймав посаду радника президента США з питань національної безпеки. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.