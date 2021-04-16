РФ заборонила в'їзд вісьмом посадовцям США за "антиросійський курс"

Росія заборонила в'їзд вісьмом американським колишнім та нинішнім високопосадовцям. Відповідний список було опубліковано ввечері у п'ятницю,16 квітня, на сайті міністерства закордонних справ РФ.

У повідомленні вказується, що ці обмеження вводять у відповідь на санкції, запроваджені адміністрацією США проти російських офіційних осіб 2 березня цього року. До російського санкційного списку потрапили генеральний прокурор США Меррік Гарланд, міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас, директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей, директорка національної розвідки США Евріл Хейнс, радниця президента США з внутрішньої політики С'юзан Райс, директор Федерального бюро в'язниць США Майкл Карвахаль.

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Крім того, в'їзд до РФ було заборонено двом колишнім топ-чиновникам: ексраднику Дональда Трампа з питань національної безпеки Джону Болтону та колишньому директору Центрального розвідувального управління Роберту Вулсі.

У МЗС РФ пояснили, що ці високопосадовці потрапили під обмеження за причетність до "реалізації антиросійського курсу".

Нагадаємо, 2 березня Вашингтон запровадив санкції щодо РФ у зв'язку з ситуацією з російським опозиціонером Олексієм Навальним. Санкції були запроваджені проти сімох фізичних осіб, а також проти 14 організацій з РФ, що мають стосунок до виробництва хімічних і біологічних речовин. У цей же день у зв'язку з арештом Навального санкції проти Росії були запроваджені також Євросоюзом. Обмеження були запроваджені щодо глави Слідчого комітету Російської Федерації Олександра Бастрикіна, генерального прокурора Ігоря Краснова, глави Національної гвардії РФ Віктора Золотова і глави Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашникова.

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