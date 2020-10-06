НАБУ розслідує справу щодо Порошенка через його розмову з Болтоном

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує кримінальне провадження за фактом розмови колишнього президента України Петра Порошенка і радника президента США з національної безпеки Джона Болтона. Під час цієї розмови Порошенко просив підтримати його на майбутніх президентських виборах, а також запровадити санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського, повідомляє у понеділок, 19 жовтня, агентство "Українські новини", посилаючись на матеріали суду.

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Як повідомляється, справу було відкрито ще 3 серпня за заявою Коломойського. Кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 369-2 Кримінального кодексу (зловживання впливом) за фактом розмови між колишнім президентом України і радником з нацбезпеки США, під час якої Порошенко, зокрема, попросив вплинути на посадових осіб США з метою введення міжнародних санкцій щодо Коломойського. У рамках розслідування Коломойський просив НАБУ визнати його потерпілим у справі, однак НАБУ відмовило йому в цьому. Після цього він звернувся зі скаргою до суду, але суд також відмовив бізнесменові.

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Нагадаємо, колишній радник президента США Джон Болтон, який займав цю посаду у 2018-2019 роках, у своїх мемуарах повідомляв, що у серпні 2018 року тодішній президент України Петро Порошенко просив у США підтримати його на майбутніх президентських виборах, а також запровадити санкції проти Ігоря Коломойського.