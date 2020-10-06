 НАБУ розслідує справу щодо Порошенка через його розмову з Болтоном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2020

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Новини

НАБУ розслідує справу щодо Порошенка через його розмову з Болтоном

Розмова Петра Порошенка з ексрадником президента США з нацбезпеки Джоном Болтоном стала причиною ще однієї справи проти українського експрезидента.

НАБУ відкрило справу проти Порошенка за заявою Коломойського

НАБУ відкрило справу проти Порошенка за заявою Коломойського

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує кримінальне провадження за фактом розмови колишнього президента України Петра Порошенка і радника президента США з національної безпеки Джона Болтона. Під час цієї розмови Порошенко просив підтримати його на майбутніх президентських виборах, а також запровадити санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського, повідомляє у понеділок, 19 жовтня, агентство "Українські новини", посилаючись на матеріали суду.

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Як повідомляється, справу було відкрито ще 3 серпня за заявою Коломойського. Кримінальне провадження розслідується за ч. 1 ст. 369-2 Кримінального кодексу (зловживання впливом) за фактом розмови між колишнім президентом України і радником з нацбезпеки США, під час якої Порошенко, зокрема, попросив вплинути на посадових осіб США з метою введення міжнародних санкцій щодо Коломойського. У рамках розслідування Коломойський просив НАБУ визнати його потерпілим у справі, однак НАБУ відмовило йому в цьому. Після цього він звернувся зі скаргою до суду, але суд також відмовив бізнесменові.

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Нагадаємо, колишній радник президента США Джон Болтон, який займав цю посаду у 2018-2019 роках, у своїх мемуарах повідомляв, що у серпні 2018 року тодішній президент України Петро Порошенко просив у США підтримати його на майбутніх президентських виборах, а також запровадити санкції проти Ігоря Коломойського.

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