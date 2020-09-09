СБУ розслідує 15 справ проти Петра Порошенка - адвокати

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що Служба безпеки України розслідує 15 справ проти експрезидента України. Адвокат вважає ці справи "порожніми".
Адвокат колишнього президента України Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що Служба безпеки України (СБУ) розслідує 15 справ стосовно експрезидента. Про це він заявив на брифінгу в п'ятницю, 11 вересня.
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"4 вересня з'явилося не багато не мало - 15 нових справ, спрямованих фактично проти лідера опозиційної політичної сили - 5-го президента України Петра Порошенка, і тепер це вже Служба безпеки України", - сказав Головань, передає інформагенція "Українські Новини".
Адвокат перерахував статті, за якими, за його даними, розслідують справи проти Порошенка. "Тут є і стаття 110, тобто посягання на територіальну цілісність, і стаття 109 (повалення конституційного ладу або захоплення державної влади), і як же без державної зради, і присвоєння власності, і фінансування тероризму, і навіть такі екзотичні як для політичних лідерів статті, як втручання в роботу електронно-обчислювальних машин комп'ютерних систем", -розповів він.
Головань зазначив, що вважає всі ці справи "порожніми". Крім того, адвокат висловився про можливих зацікавлених осіб у відкритті нових справ. "Тепер ми бачимо ще одного бенефіціара цієї діяльності. Це дуже схоже на колишніх власників "Приватбанку" стосовно питань, пов'язаних з його націоналізацією. Не дає нам забувати про себе і пан Андрій Портнов", - додав він.
Нагадаємо, що раніше Державне бюро розслідувань України закрило декілька справ проти експрезидента Петра Порошенка, зокрема, "справу по томос".
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