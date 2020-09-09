 СБУ розслідує 15 справ проти Петра Порошенка - адвокати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2020

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СБУ розслідує 15 справ проти Петра Порошенка - адвокати

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що Служба безпеки України розслідує 15 справ проти експрезидента України. Адвокат вважає ці справи "порожніми".

СБУ розслідує 15 справ проти Петра Порошенка - адвокати

СБУ розслідує 15 справ проти Петра Порошенка - адвокати

Адвокат колишнього президента України Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що Служба безпеки України (СБУ) розслідує 15 справ стосовно експрезидента. Про це він заявив на брифінгу в п'ятницю, 11 вересня.

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"4 вересня з'явилося не багато не мало - 15 нових справ, спрямованих фактично проти лідера опозиційної політичної сили - 5-го президента України Петра Порошенка, і тепер це вже Служба безпеки України", - сказав Головань, передає інформагенція "Українські Новини".

Адвокат перерахував статті, за якими, за його даними, розслідують справи проти Порошенка. "Тут є і стаття 110, тобто посягання на територіальну цілісність, і стаття 109 (повалення конституційного ладу або захоплення державної влади), і як же без державної зради, і присвоєння власності, і фінансування тероризму, і навіть такі екзотичні як для політичних лідерів статті, як втручання в роботу електронно-обчислювальних машин комп'ютерних систем", -розповів він.

Головань зазначив, що вважає всі ці справи "порожніми". Крім того, адвокат висловився про можливих зацікавлених осіб у відкритті нових справ. "Тепер ми бачимо ще одного бенефіціара цієї діяльності. Це дуже схоже на колишніх власників "Приватбанку" стосовно питань, пов'язаних з його націоналізацією. Не дає нам забувати про себе і пан Андрій Портнов", - додав він.

Нагадаємо, що раніше Державне бюро розслідувань України закрило декілька справ проти експрезидента Петра Порошенка, зокрема,  "справу по томос".

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