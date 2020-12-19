 У США опублікували ″чорний список″ компаній з Китаю і Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.12.2020

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Новини

У США опублікували "чорний список" компаній з Китаю і Росії

Міністерство торгівлі США поширило список компаній з Китаю та Росії, яких підозрюють у зв'язках з військовими. На компанії у цьому списку накладуть обмеження.

До американського чорного списку потрапила й російська коропорація Ростех

До американського "чорного списку" потрапила й російська коропорація "Ростех"

Міністерство торгівлі США опублікувало в понеділок, 21 грудня, список китайських та російських підприємств, які пов'язані з оборонними секторами цих країн, через що ці компанії підпадають під американські обмеження.

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До переліку увійшли 58 китайських і 45 російських компаній, включно з корпорацією "Ростех", а також підприємствами "МиГ", "Туполев", "Сухой". Компанії з цього списку не зможуть купувати в США певні товари і технології. Отже, Вашингтон вжив заходів для того, щоб американські технології не пішли на користь "дестабілізуючим військовим програмам" двох країн. Американські експортери, які хочуть продати товари або послуги російським компаніям, тепер зможуть звірятися з цим переліком.

Як зазначає інформагенція Reuters, цей список не є остаточним. У міністерстві торгівлі США заявили, що американські компанії повинні продовжувати самостійно перевіряти чи компанії, з якими вони співпрацюють, пов'язані з військовими. Також агентство новин припускає, що публікація цього списку може розлютити Китай. Адже в листопаді новини про проєкт цього списку там назвали "неспровокованим придушенням китайських компаній з боку США".

Тим часом у "Ростеху" спокійно відреагували на включення до списку. "Ми вже забули, як це - жити без санкцій. Тому нічого нового", - зазначили у російській корпорації.

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