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Samsung

Компанія Samsung Electronics

Фактичного главу Samsung засудили до 2,5 років в'язниці за корупцію

Фактичного главу Samsung засудили до 2,5 років в'язниці за корупцію 18.01.2021

Віцепрезидент Samsung Лі Чже Йон засуджений до 2,5 років за давання хабарів колишній президентці Південної Кореї задля політичної підтримки. Адвокат назвав його жертвою інтриг колишньої глави держави.
Помер глава концерну Samsung Лі Гон Хі

Помер глава концерну Samsung Лі Гон Хі 25.10.2020

Про причини смерті 78-річного південнокорейського мільярдера концерн не повідомляє. Лі Гон Хі був сином засновника Samsung.
Випередив Samsung і Apple: світовим лідером з продажу смартфонів став Huawei

Випередив Samsung і Apple: світовим лідером з продажу смартфонів став Huawei 30.07.2020

Китайський концерн вперше випередив Samsung і Apple за квартальною кількістю проданих смартфонів. Більшість продажів припала на Китай. Однак незабаром Huawei може втратити лідерство, попереджають аналітики.
Samsung вибачився за смерті та тяжкі захворювання працівників

Samsung вибачився за смерті та тяжкі захворювання працівників 23.11.2018

Керівництво південнокорейської корпорації Samsung визнало, що внаслідок незадовільних умов безпеки та охорони праці дехто з працівників, залучених до виробництва, помер або серйозно захворів.
Huawei вперше обійшов Apple за кількістю проданих смартфонів

Huawei вперше обійшов Apple за кількістю проданих смартфонів 01.08.2018

Вперше китайська компанія Huawei посунула американську Apple з другої позиції за кількістю проданих у світі смартфонів. На першому місці залишається Samsung.

Перший смартфон made in Germany (29.06.2018) 29.06.2018

Від iPhone до Samsung - майже всі сучасні смартфони виготовляються в Азії. Німці хочуть вийти на ринок зі смартфоном "зроблено в Німеччині". Знайомтеся з перевагами та недоліками новинки.
Від спінерів до смартфонів та автомобілів: небезпечні товари в ЄС

Від спінерів до смартфонів та автомобілів: небезпечні товари в ЄС 13.03.2018

Єврокомісія оприлюднила звіт про споживчі товари, які можуть становити загрозу для громадян Євросоюзу. У 2017 році майже третина повідомлень про небезпечні товари стосувалась іграшок.

Прокуратура Південної Кореї вимагає 30 років ув'язнення для екс-президентки

Прокуратура Південної Кореї вимагає 30 років ув'язнення для екс-президентки 27.02.2018

Колишня президентка Південної Кореї, 66-річна Пак Кин Хє, може провести 30 років за ґратами. Прокуратура вважає її головною винуватицею корупційного скандалу.

Samsung представив флагманські моделі Galaxy S9 і S9+

Samsung представив флагманські моделі Galaxy S9 і S9+ 25.02.2018

Нові моделі легендарного ряду смартфонів Galaxy орієнтовані на любителів соцмереж, селфіманів та прихильників відеозв'язку.
Апеляційний суд випустив спадкоємця Samsung із умовним терміном

Апеляційний суд випустив спадкоємця Samsung із умовним терміном 05.02.2018

Суд вважає головними фігурантами корупційної справи екс-президентку Кореї та її подружку. Лі Чже Йон вийшов на волю після року за ґратами.
Apple відібрав у Samsung лідерство за кількістю проданих смартфонів

Apple відібрав у Samsung лідерство за кількістю проданих смартфонів 02.02.2018

В умовах скорочення ринку Apple зміг у четвертому кварталі 2017 року обійти конкурента Samsung за кількістю проданих смартфонів. Утім, Samsung все ж зберіг лідерство за підсумками всього року.
Samsung перенесе завод зі Словаччини до Румунії, де нижчі зарплати - ЗМІ

Samsung перенесе завод зі Словаччини до Румунії, де нижчі зарплати - ЗМІ 29.01.2018

Через завершення субвенцій та зростання зарплат у Словаччині Samsung вирішив закрити один із двох своїх заводів. Словацький уряд планує спростити працевлаштування громадян України, щоби втримати світові концерни.
Трамп збільшив мита на пральні машини і сонячні панелі - Пекін розлючений

Трамп збільшив мита на пральні машини і сонячні панелі - Пекін розлючений 23.01.2018

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила додаткові ввізні мита на пральні машини та сонячні панелі, що викликало критику Китаю та інших торговельних партнерів Вашингтона.
AI: Світові компанії наживаються на дитячій праці у Конго

AI: Світові компанії наживаються на дитячій праці у Конго 15.11.2017

Apple, Samsung, Sony, BMW, Daimler та VW отримують вигоду з використання дитячої праці при видобутку кобальту у ДР Конго, наголошують у Amnesty International.
Гендиректор Samsung анонсував свою відставку

Гендиректор Samsung анонсував свою відставку 13.10.2017

Для компанії Samsung настав час розпочати все знову, заявив Квон О Х'юн, оголошуючи про свою майбутню відставку. Він піде з посади у березні наступного року, після завершення терміну дії його контракту.

Керівника Samsung засудили до п'яти років в'язниці за корупцію

Керівника Samsung засудили до п'яти років в'язниці за корупцію 25.08.2017

Керівника корпорації Samsung Лі Чже Йона визнано винним у причетності до корупції в оточенні колишньої президентки Південної Кореї.

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