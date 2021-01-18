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Компанія Samsung Electronics
Віцепрезидент Samsung Лі Чже Йон засуджений до 2,5 років за давання хабарів колишній президентці Південної Кореї задля політичної підтримки. Адвокат назвав його жертвою інтриг колишньої глави держави.
Про причини смерті 78-річного південнокорейського мільярдера концерн не повідомляє. Лі Гон Хі був сином засновника Samsung.
Китайський концерн вперше випередив Samsung і Apple за квартальною кількістю проданих смартфонів. Більшість продажів припала на Китай. Однак незабаром Huawei може втратити лідерство, попереджають аналітики.
Керівництво південнокорейської корпорації Samsung визнало, що внаслідок незадовільних умов безпеки та охорони праці дехто з працівників, залучених до виробництва, помер або серйозно захворів.
Вперше китайська компанія Huawei посунула американську Apple з другої позиції за кількістю проданих у світі смартфонів. На першому місці залишається Samsung.
Від iPhone до Samsung - майже всі сучасні смартфони виготовляються в Азії. Німці хочуть вийти на ринок зі смартфоном "зроблено в Німеччині". Знайомтеся з перевагами та недоліками новинки.
Єврокомісія оприлюднила звіт про споживчі товари, які можуть становити загрозу для громадян Євросоюзу. У 2017 році майже третина повідомлень про небезпечні товари стосувалась іграшок.
Колишня президентка Південної Кореї, 66-річна Пак Кин Хє, може провести 30 років за ґратами. Прокуратура вважає її головною винуватицею корупційного скандалу.
Нові моделі легендарного ряду смартфонів Galaxy орієнтовані на любителів соцмереж, селфіманів та прихильників відеозв'язку.
Суд вважає головними фігурантами корупційної справи екс-президентку Кореї та її подружку. Лі Чже Йон вийшов на волю після року за ґратами.
В умовах скорочення ринку Apple зміг у четвертому кварталі 2017 року обійти конкурента Samsung за кількістю проданих смартфонів. Утім, Samsung все ж зберіг лідерство за підсумками всього року.
Через завершення субвенцій та зростання зарплат у Словаччині Samsung вирішив закрити один із двох своїх заводів. Словацький уряд планує спростити працевлаштування громадян України, щоби втримати світові концерни.
Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила додаткові ввізні мита на пральні машини та сонячні панелі, що викликало критику Китаю та інших торговельних партнерів Вашингтона.
Apple, Samsung, Sony, BMW, Daimler та VW отримують вигоду з використання дитячої праці при видобутку кобальту у ДР Конго, наголошують у Amnesty International.
Для компанії Samsung настав час розпочати все знову, заявив Квон О Х'юн, оголошуючи про свою майбутню відставку. Він піде з посади у березні наступного року, після завершення терміну дії його контракту.
Керівника корпорації Samsung Лі Чже Йона визнано винним у причетності до корупції в оточенні колишньої президентки Південної Кореї.
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