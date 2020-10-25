Фактичного главу Samsung засудили до 2,5 років в'язниці за корупцію

Віцепрезидент Samsung Лі Чже Йон засуджений до 2,5 років за давання хабарів колишній президентці Південної Кореї задля політичної підтримки. Адвокат назвав його жертвою інтриг колишньої глави держави.
За три роки після звільнення з в'язниці віцепрезидент та фактичний глава корпорації Samsung Лі Чже Йон знову засуджений до ув'язнення за обвинуваченнями в корупції. Суд у Сеулі в понеділок, 18 січня, засудив Лі до 2,5 років позбавлення волі. Обвинувачення вимагало для нього дев'ять років в'язниці.
Лі Чже Йона засудили у тій же справі про підкуп колишньої президентки країни, в якій його обвинувачували раніше. За даними обвинувачення, він дав хабарів на суму в 30 мільярдів вон (близько 22,4 мільйона євро), сплативши ці кошти компаніям, пов'язаним з Чхве Сун Сіль - близькою подругою колишньої президентки Південної Кореї Пак Кин Хє. В обмін на це Samsung отримав політичну підтримку для злиття двох дочірніх фірм. Очільник Samsung "активно та з готовністю пропонував хабарі", йдеться в судовому вироку.
Адвокат Лі Чже Йона назвав його жертвою інтриг Пак Кин Хє. "Суть справи полягає у зловживанні владою попередньою президенткою, яка порушила свободу та майнові права приватної компані", - заявив він, цитує агенція dpa з посиланням на місцеве агентство Yonhap.
У 2017 році Лі Чже Йона визнали винним у даванні хабарів та розкраданні коштів. Його засудили до 5 років в'язниці. Пізніше апеляційний суд скоротив термін до 2,5 років і відстрочив покарання на 4 роки. Лі вийшов з в'язниці в лютому 2018 року, а у 2019 році справу відправили на повторний розгляд. У жовтні минулого року помер батько засудженого та глава концерну - Лі Гон Хі. Утім, оскільки він з 2014 року тяжко хворів, то Лі Чже Йона вважали фактичним керівником Samsung.
У березні 2017 року президентка Пак Кин Хє рішенням Конституційного суду була відсторонена від влади, достроково усунута з посади і заарештована. Їй були висунуті обвинувачення в передачі секретної державної інформації сторонній особі, зловживанні службовим становищем та корупції. Її засудили до багатьох років ув'язнення у кількох справах. У січні цього року Верховний суд Південної Кореї підтвердив вирок щодо 20-річного ув'язнення колишньої президентки.