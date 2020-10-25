Фактичного главу Samsung засудили до 2,5 років в'язниці за корупцію

За три роки після звільнення з в'язниці віцепрезидент та фактичний глава корпорації Samsung Лі Чже Йон знову засуджений до ув'язнення за обвинуваченнями в корупції. Суд у Сеулі в понеділок, 18 січня, засудив Лі до 2,5 років позбавлення волі. Обвинувачення вимагало для нього дев'ять років в'язниці.

Лі Чже Йона засудили у тій же справі про підкуп колишньої президентки країни, в якій його обвинувачували раніше. За даними обвинувачення, він дав хабарів на суму в 30 мільярдів вон (близько 22,4 мільйона євро), сплативши ці кошти компаніям, пов'язаним з Чхве Сун Сіль - близькою подругою колишньої президентки Південної Кореї Пак Кин Хє. В обмін на це Samsung отримав політичну підтримку для злиття двох дочірніх фірм. Очільник Samsung "активно та з готовністю пропонував хабарі", йдеться в судовому вироку.

Адвокат Лі Чже Йона назвав його жертвою інтриг Пак Кин Хє. "Суть справи полягає у зловживанні владою попередньою президенткою, яка порушила свободу та майнові права приватної компані", - заявив він, цитує агенція dpa з посиланням на місцеве агентство Yonhap.

У 2017 році Лі Чже Йона визнали винним у даванні хабарів та розкраданні коштів. Його засудили до 5 років в'язниці. Пізніше апеляційний суд скоротив термін до 2,5 років і відстрочив покарання на 4 роки. Лі вийшов з в'язниці в лютому 2018 року, а у 2019 році справу відправили на повторний розгляд. У жовтні минулого року помер батько засудженого та глава концерну - Лі Гон Хі. Утім, оскільки він з 2014 року тяжко хворів, то Лі Чже Йона вважали фактичним керівником Samsung.

У березні 2017 року президентка Пак Кин Хє рішенням Конституційного суду була відсторонена від влади, достроково усунута з посади і заарештована. Їй були висунуті обвинувачення в передачі секретної державної інформації сторонній особі, зловживанні службовим становищем та корупції. Її засудили до багатьох років ув'язнення у кількох справах. У січні цього року Верховний суд Південної Кореї підтвердив вирок щодо 20-річного ув'язнення колишньої президентки.