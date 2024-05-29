В Samsung Electronics анонсували перший в історії страйк

Профспілка Samsung Electronics анонсувала перший в історії південнокорейського технологічного гіганта страйк. Близько 20 відсотків працівників компанії використають щорічну відпустку, щоб страйкувати один день.

Профспілка, яка представляє десятки тисяч співробітників Samsung Electronics анонсувала перший в історії південнокорейського технологічного гіганта страйк. Як передає AFP, представник профспілки у середу, 29 травня, заявив, що близько 20 відсотків працівників компанії використають щорічну відпустку, щоб страйкувати один день 7 червня. "Це може призвести до загального страйку", - сказав речник профспілки.

Керівництво компанії з січня веде переговори з профспілкою щодо заробітної плати, але обидві сторони не змогли досягти згоди.

Голова профспілки Сон Ву-мок заявив, що профспілка прийняла підвищення зарплати, запропоноване компанією, але просить надати одну додаткову відпустку, а також "прозору систему для вимірювання премії за продуктивність на основі прибутку від продажів".

"Компанія нас не чує, і вони не спілкуються з нами з часу останньої сесії переговорів", - додав він.

Представник компанії сказав агентству AFP, що "Samsung продовжуватиме діалог із профспілкою, як і раніше".

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Samsung Electronics є флагманською дочірньою компанією південнокорейського гіганта Samsung Group. Також Samsung Electronics є одним із найбільших у світі виробників смартфонів, а також однією з небагатьох компаній у світі, яка виробляє високотехнологічні мікросхеми пам’яті, що використовуються для генеративного штучного інтелекту.

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