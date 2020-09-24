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Spotify

Spotify - стримінговий сервіс для прослуховування музики в інтернеті. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Spotify".

Spotify вважається першим стрімінговим сервісом, який дозволяє прослуховувати музику в інтернеті без її завантаження на мобільний пристрій. Компанія Spotify була заснована 2008 року. Її штаб-квартира розташована в Стокгольмі. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

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