У ЄС відкрили два антимонопольні провадження щодо Apple

Європейська комісія (ЄК) відкрила два антимонопольних розслідування щодо американської компанії Apple, в рамках яких має намір оцінити можливе порушення компанією правил конкуренції в сервісах Apple Pay та App Store.

Після попередньої оцінки ситуації у регулятора з'явилися побоювання, що "умови інтеграції сервісу Apple Pay в додатки продавців для оплати товарів і послуг можуть порушувати конкуренцію і обмежувати купівельний вибір, а також інновації", йдеться в заяві Єврокомісії.

У повідомленні ЄК наголошується, що ідеться, зокрема, про те, що використовувати для проведення безконтактних платежів модуль NFC на смартфонах iPhone може тільки Apple Pay.

"Як виявилося, Apple ставить умови того, яким чином сервіс Apple Pay повинен використовуватися в мобільних додатках продавців, а також на їхніх веб-сайтах. Крім того, компанія резервує за Apple Pay виконання функції оплати в один дотик на iPhone", - заявила заступниця голови ЄК Маргрет Вестагер.

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"Дуже важливо, щоб дії Apple не позбавляли клієнтів переваг, які несе в собі використання нових платіжних технологій. У зв'язку з цим ухвалено рішення більш уважно оцінити практики Apple Pay, а також їх вплив на конкуренцію", - зазначила вона.

У тому випадку, якщо регулятор вважатиме компанію Apple винною, їй доведеться сплатити штраф у розмірі до 10 відсотків річної виручки, а також змінити ділові практики.

Друге розслідування, про яке оголосила ЄК, стосується потенційного порушення Apple правил конкуренції Євросоюзу в частині використання розробниками магазину додатків App Store. Зокрема, регулятор перевірить скарги на те, що Apple обмежує можливість просування в App Store конкуруючих сервісів.

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Розслідування розпочато Єврокомісією у відповідь на скарги, що надійшли від шведського музичного стрімінгового сервісу Spotify Technology, а також неназваного сервісу електронних і аудіокниг, наголошується в заяві регулятора.

Apple відкидає претензії з боку ЄС

У свою чергу, керівництво Apple вже відреагувало на ці заяви і назвало претензії з боку влади Євросоюзу необґрунтованими. Компанія заявила, що створила нові продукти та послуги на найбільш конкурентних ринках світу.

"Ми дотримуємось закону у всьому, що робимо, і ми приймаємо конкуренцію на кожному етапі, тому що вважаємо, що це підштовхує нас до ще кращих результатів'', - ідеться у повідомленні компанії.

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"Розчаровує, що Європейська Комісія реагує безпідставні скарги з боку багатьох компаній, які просто хочуть отримати все безкоштовно і не бажають грати за тими ж правилами, що і всі інші. Ми не вважаємо це правильним і хочемо зберігати єдині правила гри, за яких домогтися успіху можуть компанії, у яких є цілеспрямованість і блискучі ідеї", - наголошують у Apple.