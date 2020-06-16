 У ЄС відкрили два антимонопольні провадження щодо Apple | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У ЄС відкрили два антимонопольні провадження щодо Apple

Керівництво Apple вже відреагувало на ці заяви і назвало претензії з боку влади Євросоюзу необґрунтованими.

Єврокомісія почала розслідування проти Apple у відповідь на скарги, що надійшли від шведського музичного стрімінгового сервісу Spotify Technology

Єврокомісія почала розслідування проти Apple у відповідь на скарги, що надійшли від шведського музичного стрімінгового сервісу Spotify Technology

Європейська комісія (ЄК) відкрила два антимонопольних розслідування щодо американської компанії Apple, в рамках яких має намір оцінити можливе порушення компанією правил конкуренції в сервісах Apple Pay та App Store.

Після попередньої оцінки ситуації у регулятора з'явилися побоювання, що "умови інтеграції сервісу Apple Pay в додатки продавців для оплати товарів і послуг можуть порушувати конкуренцію і обмежувати купівельний вибір, а також інновації", йдеться в заяві Єврокомісії.

У повідомленні ЄК наголошується, що ідеться, зокрема, про те, що використовувати для проведення безконтактних платежів модуль NFC на смартфонах iPhone може тільки Apple Pay.

"Як виявилося, Apple ставить умови того, яким чином сервіс Apple Pay повинен використовуватися в мобільних додатках продавців, а також на їхніх веб-сайтах. Крім того, компанія резервує за Apple Pay виконання функції оплати в один дотик на iPhone", - заявила заступниця голови ЄК Маргрет Вестагер.

Читайте також: Apple сплатить 500 мільйонів доларів за уповільнення роботи старих iPhone

"Дуже важливо, щоб дії Apple не позбавляли клієнтів переваг, які несе в собі використання нових платіжних технологій. У зв'язку з цим ухвалено рішення більш уважно оцінити практики Apple Pay, а також їх вплив на конкуренцію", - зазначила вона.

У тому випадку, якщо регулятор вважатиме компанію Apple винною, їй доведеться сплатити штраф у розмірі до 10 відсотків річної виручки, а також змінити ділові практики.

Друге розслідування, про яке оголосила ЄК, стосується потенційного порушення Apple правил конкуренції Євросоюзу в частині використання розробниками магазину додатків App Store. Зокрема, регулятор перевірить скарги на те, що Apple обмежує можливість просування в App Store конкуруючих сервісів.

Читайте також: Ірландія та Apple домовились щодо умов стягнення 13 мільярдів євро податків

Розслідування розпочато Єврокомісією у відповідь на скарги, що надійшли від шведського музичного стрімінгового сервісу Spotify Technology, а також неназваного сервісу електронних і аудіокниг, наголошується в заяві регулятора.

Apple відкидає претензії з боку ЄС

У свою чергу, керівництво Apple вже відреагувало на ці заяви і назвало претензії з боку влади Євросоюзу необґрунтованими. Компанія заявила, що створила нові продукти та послуги на найбільш конкурентних ринках світу.

"Ми дотримуємось закону у всьому, що робимо, і ми приймаємо конкуренцію на кожному етапі, тому що вважаємо, що це підштовхує нас до ще кращих результатів'', - ідеться у повідомленні компанії.

Читайте також: У Франції розпочали розслідування проти Apple

"Розчаровує, що Європейська Комісія реагує безпідставні скарги з боку багатьох компаній, які просто хочуть отримати все безкоштовно і не бажають грати за тими ж правилами, що і всі інші. Ми не вважаємо це правильним і хочемо зберігати єдині правила гри, за яких домогтися успіху можуть компанії, у яких є цілеспрямованість і блискучі ідеї", - наголошують у Apple.

  • Apple logo (Foto: Reuters/M. Rehle)

    Яблуко у культурній історії

    Фруктовий комп'ютер

    Мабуть, найвідоміше яблуко ХХІ століття: Apple Inc. Ідея народилась 1 квітня 1976 року. Логотип компанії - надкушене яблуко - 1977 року розробив Роб Янофф. Назву вигадав співзасновник Apple Стів Джобс. Як пише автор офіційної біографії Джобса Волтер Айзексон, Джобс тоді якраз сидів на фруктовій дієті. Назвати компанію Apple (Яблуко) йому спало на думку дорогою з яблуневого саду.

  • Der Sündenfall in einem Gemälde Jacob Jordaens (Foto: picture-alliance/akg-images)

    Яблуко у культурній історії

    Адам і Єва

    Яблуко відіграло важливо роль навіть у раю. З погляду християнства "прабатьки людства" припустилися фатальної помилки: вони ослухалися божої заповіді не їсти плодів з дерева знання добра й зла. Але Єва зірвала яблуко з цього дерева, надкусила сама та принесла Адамові, щоб він теж його скуштував.

  • Botticelli-Gemälde: Das Urteil des Paris (Foto: picture alliance/akg-images)

    Яблуко у культурній історії

    Епізод із грецької міфології

    Дуже делікатне завдання: молодий троянський принц Паріс має визначити, яка з трьох грецьких богинь - Афродіта, Афіна або Гера - є найвродливішою. Оскільки кожна з них хоче, щоб Паріс зробив вибір на її користь, вони намагаються його підкупити. Афродіта пропонує Парісу кохання найгарнішої жінки у світі. Прийнявши рішення на її користь, принц вручає богині золоте яблуко.

  • Isaac Newton und der Apfelbaum (Foto: picture-alliance/Isadora/Leemage)

    Яблуко у культурній історії

    Сила тяжіння

    Кажуть, що англійському науковцеві та математику Ісааку Ньютону яблуко впало з дерева просто на голову. Це начебто змусило його замислитися про силу, яка змушує яблуко падати донизу, а не летіти вбік чи вгору. Цей епізод, кажуть, наштовхнув Ньютона на ідею закону всесвітнього тяжіння.

  • Bildergalerie nach Europa eingeschleppte Tiere und Pflanzen Symbolbild Artenvielfalt

    Яблуко у культурній історії

    Дерево вічного життя

    У багатьох різних культурах яблуня завжди пов'язана з життям. У скандинавських сагах - як і у грецькій міфології - вона відповідає за вічне життя. Мартін Лютер одного разу начебто сказав: "Якби я знав, що завтра прийде останній день, то посадив би сьогодні ще одну яблуньку".

  • Schweizer Glasmalereien

    Яблуко у культурній історії

    Влучити в яблуко

    Фрідріх Шіллер написав свою п'єсу "Вільгельм Телль" на початку ХІХ століття. У ній він розповів історію швейцарського національного героя, який повстав проти владолюбного гнобителя. Ця суспільно критична п'єса актуальна і сьогодні. Могутній намісник вигадав покарання для Вільгельма Телля: він мусив влучити в яблуко на голові свого сина.

  • Schneewittchen mit Apfel (Foto: picture-alliance/chromorange/J)

    Яблуко у культурній історії

    Хто на світі наймиліший?

    У казці братів Ґрімм "Білосніжка та семеро гномів" зла королева заздрила вроді її падчерки Білосніжки. Щоб стати "наймилішою на світі", вона хоче вбити дівчину. Королева отруює яблуко, Білосніжка його кусає і падає мертвою. Але людина, яка несе труну, спотикається, дівчина випльовує яблуко - і оживає! Щасливий кінець!

  • Logo von Apple Records (Foto: Getty Images/B. Vincent)

    Яблуко у культурній історії

    Лейбл звукозапису

    У 1968 році музичний гурт The Beatles заснував власний лейбл звукозапису Apple Records. Логотип - яблуко сорту Гренні Сміт - вперше був зображений на обкладинці легендарного "Білого альбому", який був презентований 22 листопада 1968 року. Схожість з назвою американської компанії Apple Inc. стала причиною кількох судових процесів, внаслідок яких студія звукозапису отримала мільйонні платежі.

    Автор: Юрґен Брендель, Дмитро Губенко


 

Реклама

Докладно

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі

Дональд Трамп атакує Міжнародний кримінальний суд у Гаазі

Персональними санкціями проти суддів США хочуть змусити до мовчання суд, що розслідує воєнні злочини, пише Бернд Ріґерт.  

Ukraine Kiew | Erste Sitzung des neu gewählten Parlament mit Volodymyr Zelenskiy (Reuters/G. Garanich)

ВР заборонила штрафні санкції за кредитами під час карантину

ВР заборонила нараховувати штрафні санкції за кредитами під час карантину та протягом 30 днів після його завершення.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  