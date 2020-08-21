АМКУ порушив справу стосовно групи компаній ROSHEN
В АМКУ побачили ознаки зловживання монопольним становищем в декого з суб'єктів господарювання, які входять до складу групи компаній ROSHEN. Натомість у ROSHEN це заперечують.
Антимонопольний комітет України (АМКУ) порушив у п'ятницю, 21 серпня, справу стосовно суб'єктів господарювання, які входять до складу групи компаній ROSHEN, за ознаками зловживання монопольним становищем на ринку патоки.
Згідно з повідомленням на сайті АМКУ, найбільшими українськими виробниками патоки крохмальної кукурудзяної (сиропів) є суб'єкти господарювання, що входять до складу групи ROSHEN. "Група ROSHEN протягом 2018-2019 років мала структурні ознаки монопольного (домінуючого) становища на цьому товарному ринку. За наявною в АМКУ інформацією, група ROSHEN протягом 2018 року встановлювала різні ціни, а також різні умови придбання патоки для певної групи споживачів - кондитерських фабрик", - ідеться в повідомленні.
В АМКУ зазначили, що у 2019 році група ROSHEN, посиливши свої позиції на ринку внаслідок заборони імпорту з Російської Федерації патоки (сиропів), підвищила ціни на патоку власного виробництва для всіх покупців, які були об'єктом цінового аналізу. При цьому під час дослідження, що передувало початку справи, АМКУ не встановив об'єктивних причин для підвищення цін цією групою.
"Такі дії групи ROSHEN стосовно суб'єктів господарювання - конкурентів на ринках кондитерських виробів (зокрема і Кондитерської корпорації "Рошен"), могли призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції між ними. АМКУ розпочинає розслідування, збір та аналіз доказів у справі", - зазначили в АМКУ.
У ROSHEN кажуть, що не мають жодного стосунку до виробництва патоки
Натомість сама кондитерська корпорація ROSHEN заявляє, що не має жодного стосунку до виробництва патоки і, відповідно, заперечує закиди у зловживанні монопольним становищем на цьому ринку. "На сьогодні ROSHEN не отримала від АМКУ жодного офіційного повідомлення про порушення справи за ознаками зловживання монопольним становищем. Після отримання від АМКУ офіційної документації про початок розслідування корпорація максимально сприятиме посадовцям комітету в наданні необхідних даних", - повідомили в пресслужбі корпорації агентству новин "Інтерфакс-Україна".
У корпорації також запевнили, що дотримуються у своїй роботі чинного законодавства, сумлінно співпрацюють з АМКУ, надаючи необхідну інформацію, але не розуміють, який стосунок виробник кондитерських виробів може мати до потенційних порушень на сировинному ринку. Твердження, що містяться в інформації АМКУ, ROSHEN вважає безпідставними й такими, що не відповідають дійсності.
Корпорація ROSHEN належить до топ-30 найбільших виробників кондитерських виробів у світі. В Україні до неї входять Київська, Кременчуцька, дві Вінницькі кондитерські фабрики та Вінницький молокозавод, бісквітний комплекс "Рошен" у Борисполі. Потужності корпорації є також і за межами України, а саме Клайпедська кондитерська фабрика в Литві та фабрика Bonbonetti Choco в Угорщині, нагадує "Інтерфакс-Україна". Виробничу діяльність Липецької фабрики (РФ) зупинено з 1 квітня 2017 року.
Експрезидент України Петро Порошенко залишається бенефіціаром Київської та Вінницької кондитерських фабрик, бісквітного комплексу "Рошен" у Борисполі, а також Вінницького молочного заводу, зазначає агентство "Українські новини". У листопаді 2019 син колишнього президента Петра Порошенка Олексій став кінцевим бенефіціаром ТОВ "Центрально-Європейська кондитерська компанія" (ЦЄКК, Київ), що входить у структуру корпорації Roshen, змінивши свого батька. Також син Порошенка став бенефіціаром низки компаній, засновником яких є ЦЄКК, зокрема ТОВ "Рошен Де Люкс" (Одеська область), дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен" (Київ), ТОВ "Рошен-Волинь" (Луцьк ), ТОВ "Рошен Світ" (Одеська область), ТОВ "Рошен Ексклюзив" (Чернігів), йдеться в повідомленні агентства.
"Райські документи" або "Файли райських островів"
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"Райські документи" або "Файли райських островів"
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"Райські документи" або "Файли райських островів"
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"Райські документи" або "Файли райських островів"
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"Райські документи" або "Файли райських островів"
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"Райські документи" або "Файли райських островів"
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"Райські документи" або "Файли райських островів"
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"Райські документи" або "Файли райських островів"
Glencore: рідкісна вигода
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"Райські документи" або "Файли райських островів"
Офшорний екс-канцлер Німеччини
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"Райські документи" або "Файли райських островів"
Інші німецькі фігуранти
Документи ведуть до родини німецького фармацевтичного мільярдера Курта Енґельгорна (Curt Engelhorn) (на фото - із дружиною Гайді) і, ймовірно, до однієї з найбільших у Німеччині справ з (не)сплати податків. Журналісти також відтворили, як "батько" європейського грального бізнесу Пауль Ґаузельманн (Paul Gauselmann) використовує закони острову Мен, щоби заробляти на азартних іграх онлайн.