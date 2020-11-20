Коронавірус: рекордні 14 580 нових випадків інфікування в Україні

В Україні за добу зафіксували 14 580 нових випадків зараження коронавірусом, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у суботу, 21 листопада, на своїй сторінці у Facebook. За минулу добу померли 215 людей, у яких підтвердили зараження SARS-Cov-2.

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Найбільше нових випадків підтвердили у Дніпропетровській (1342), Києві (1213), Сумській (961), Київській (953) та Запорізькій (810) областях. Усього з початку епідемії в Україні зареєстрували понад 612 тисяч випадків інфікування, 10813 хворих померли, 282,3 тисячі людей одужали.

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Нагадаємо, що 20 листопада в Україні зареєстрували попередній рекордний показник заражень від початку пандемії (14 575 нових випадків захворювання на COVID-19). А до цього - 19 листопада (13 357 нових випадки захворювання на COVID-19).

Сам Степанов днями також повідомив про свій позитивний тест на коронавірус. Упродовж минулого тижня інфікування коронавірусом також виявили у президента України Володимира Зеленського, керівника Офісу президента Андрія Єрмака і голови парламенту Дмитра Разумкова.

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