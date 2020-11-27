 Степанов поки не бачить підстав для жорсткого локдауну в Україні - рішення ухвалять за тиждень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2020

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Новини

Степанов поки не бачить підстав для жорсткого локдауну в Україні - рішення ухвалять за тиждень

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вважає, що у країні поки що немає підстав для запровадження жорсткого локдауну, проте побоюється новорічних свят.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на даний момент не вбачає підстав для запровадження жорсткого карантину. Про це він заявив на брифінгу в п'ятницю, 27 листопада.

За його словами, запроваджуючи карантинні обмеження, міністерство охорони здоров'я (МОЗ) виходить зі спроможності медичної системи надавати медичну допомогу. "Якщо подивитися, то станом на п'ятницю при загальній кількості 55 886 виділених під COVID-19 ліжок зайняті 27 887 ліжок (49,9 відсотка). Ситуація напружена, але повністю контрольована. Це єдиний показник, який впливає на впровадження локдауну", - сказав він.

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Степанов остерігається сплеску інфекції під час новорічних свят

"Після впровадження карантину вихідного дня ми розраховували на зниження динаміки захворюваності COVID-19. Наступного тижня, думаю, ми зможемо чітко сказати, чи досягли ми цього ефекту", - додав міністр.

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Водночас Степанов висловив занепокоєння щодо періоду новорічних свят. "Ми проводимо свята весело, і вони передбачають велику кількість контактів між людьми на ярмарках, на святкуванні, на новорічних ялинках… Інфекція передається повітряно-крапельним шляхом - то можуть бути сплески", - зазначив він.

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В Офісі президента України також вважають, що перші результати карантину вихідного дня, запровадженого 13 листопада задля зменшення кількості хворих на COVID-19, будуть помітні за тиждень. Тоді й стане зрозуміло, чи потрібно застосовувати повний локдаун для протидії поширенню інфекції, заявив заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко.

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