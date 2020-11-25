 Коронавірус в Україні: рекордні 16 218 нових випадків зараження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2020

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Коронавірус в Україні: рекордні 16 218 нових випадків зараження

В Україні підтвердили рекордні 16,2 тисячі нових заражень коронавірусом за добу. Найбільше випадків зафіксовано у Дніпропетровській області та Києві.

Коронавірус в Україні (фото з архіву)

В Україні за добу зафіксували рекордні 16 218 нових випадків зараження коронавірусом, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у п'ятницю, 27 листопада, на своїй сторінці у Facebook. За минулу добу померли 192 людини, у яких підтвердили зараження SARS-Cov-2, 8843 особи одужали.

Найбільше нових випадків підтвердили у Дніпропетровській  області (1773), місті Києві (1520), а також у Запорізькій (1003), Київській (994) та Одеській (966) областях. Усього з початку епідемії в Україні зареєстрували 693,4 тисячі випадків інфікування, 11 909 хворих померли, 326,2 тисячі людей одужали.

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Нагадаємо, що 26 листопада в Україні зареєстрували попередній рекордний показник заражень від початку епідемії у країні - 15 331.

Коронавірус в Україні, Польщі, ФРН і Росії: динаміка зараження

25 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд готується до можливого запровадження карантину на зимові свята. "Про запровадження жорсткіших заходів наразі не йдеться, але ми розуміємо: кінець грудня і початок новорічних свят - це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. І це може значно підштовхнути хворобу, чого наша медична система може не витримати", - зазначив прем'єр.

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