Коронавірус в Україні: рекордні 16 218 нових випадків зараження

В Україні за добу зафіксували рекордні 16 218 нових випадків зараження коронавірусом, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у п'ятницю, 27 листопада, на своїй сторінці у Facebook. За минулу добу померли 192 людини, у яких підтвердили зараження SARS-Cov-2, 8843 особи одужали.

Найбільше нових випадків підтвердили у Дніпропетровській області (1773), місті Києві (1520), а також у Запорізькій (1003), Київській (994) та Одеській (966) областях. Усього з початку епідемії в Україні зареєстрували 693,4 тисячі випадків інфікування, 11 909 хворих померли, 326,2 тисячі людей одужали.

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Нагадаємо, що 26 листопада в Україні зареєстрували попередній рекордний показник заражень від початку епідемії у країні - 15 331.

25 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд готується до можливого запровадження карантину на зимові свята. "Про запровадження жорсткіших заходів наразі не йдеться, але ми розуміємо: кінець грудня і початок новорічних свят - це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. І це може значно підштовхнути хворобу, чого наша медична система може не витримати", - зазначив прем'єр.