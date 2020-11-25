Коронавірус в Україні: рекордний 15 331 новий випадок зараження

В Україні за добу зафіксували рекордний 15 331 новий випадок зараження коронавірусом, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у четвер, 26 листопада, на своїй сторінці у Facebook. За минулу добу померли 225 людей, у яких підтвердили зараження SARS-Cov-2, 9617 осіб одужали.

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (1399), а також у Дніпропетровській (1254), Київській (979) та Запорізькій (898) областях. Усього з початку епідемії в Україні зареєстрували 677 тисяч випадків інфікування, 11 717 хворих померли, 317,4 тисячі людей одужали.

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Нагадаємо, що 21 листопада в Україні зареєстрували попередній рекордний показник заражень від початку епідемії у країні - 14 580.

25 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд готується до можливого запровадження карантину на зимові свята. "Про запровадження жорсткіших заходів наразі не йдеться, але ми розуміємо: кінець грудня і початок новорічних свят - це зустрічі, ярмарки, тісні контакти між людьми. І це може значно підштовхнути хворобу, чого наша медична система може не витримати", - зазначив прем'єр.

Дивитись відео 06:39 Поділитись ПЛР, антиген, антитіла: чим відрізняються тести на коронавірус (25.11.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ln60 ПЛР, антиген, антитіла: чим відрізняються тести на коронавірус