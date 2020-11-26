 В Україні до кисню підключені 27,5 тисячі ліжок у лікарнях - Степанов | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.11.2020

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Новини

В Україні до кисню підключені 27,5 тисячі ліжок у лікарнях - Степанов

В українських лікарнях до кисню підключені 27,5 тисячі ліжок, що становить майже половину відведених під прийом хворих на COVID-19 місць, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Балон з медичним киснем

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що станом на середу, 25 листопада, до кисню підключені 27,5 тисячі ліжок в українських лікарнях, відведених під прийом хворих на коронавірусну інфекцію. "У нас на сьогодні відведено під лікування хворих на COVID-19 57 446 ліжок, з яких забезпечено киснем 27 482 ліжка. Вільних - 13 653 ліжка", - сказав міністр на брифінгу в четвер, 26 листопада.

Станом на 25 листопада киснем у цілому по Україні забезпечено понад 47 відсотків ліжок, відведених під прийом хворих на коронавірусну інфекцію. За словами Степанова, напружена ситуація спостерігається в Києві, Одесі, Черкаській і Сумській областях.

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11 листопада уряд України виділив ще 895,578 мільйона гривень на забезпечення лікарень, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію, системами подачі кисню. До цього уряд виділив 572,2 мільйона гривень на забезпечення лікарень системами подачі кисню. Раніше Степанов прогнозував підключення до кисню 80 відсотків ліжок для прийому хворих на коронавірусну інфекцію в грудні.

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Нагадаємо, що за останню добу в Україні зафіксували рекордний 15 331 новий випадок зараження коронавірусом. При цьому померли 225 людей, у яких підтвердили зараження SARS-Cov-2, а 9617 осіб одужали.

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