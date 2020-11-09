 ″Краще голодний, але живий″: голоси на підтримку повного карантину в Україні лунають частіше | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 21.11.2020

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Україна

"Краще голодний, але живий": голоси на підтримку повного карантину в Україні лунають частіше

Поки мери саботують "карантин вихідного дня", щоб захистити малий і середній бізнес, COVID-19 набирає обертів. На цьому тлі частіше чути міркування, що лише повний карантин дозволить уникнути колапсу.

Краще голодний, але живий: голоси на підтримку повного карантину

"Карантин вихідного дня" - коли в суботу і неділю не працює нічого, крім аптек, продуктових крамниць і автозаправок - був запроваджений урядом, починаючи від 14 листопада. На таке рішення не вплинули протести представників малого і середнього бізнесу під стінами Кабміну та застереження низки бізнес-асоціацій. Найбільший опір такий карантин зустрів з боку місцевої влади багатьох міст, оскільки потерпає насамперед бізнес, який наповнює місцеві бюджети. "Якщо не працюватиме бізнес - не буде платежів, тож питання карантину вихідного дня залишається відкритим", - зазначив зокрема, на нараді мерів з прем'єр-міністром Дмитром Шмигалем міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, Львів вже недоотримав від карантинних заходів загалом 400 мільйонів гривень, при цьому відрахування міста до державного бюджету не скорочувалися. Щоб не дотримуватись "карантину вихідного дня", мерія оголосила всі дні тижня у місті робочими.

"Краще закритися зараз і відкритися на свята"

Для Львова карантин особливо болючий, бо в туристичній столиці Західної України тисячі людей працюють у численних кав'ярнях і ресторанах, якими місто славиться на всю країну. Тим не менше, місцеві ресторатори готові навіть до повноцінного карантину, а нинішні обмеження на суботу і неділю вимагають зняти. "Якщо треба, закривайте все - абсолютно все, робіть справжній локдаун, як в Австрії або Словаччині. (…) Краще закритись зараз, щоб знову відкритись на свята. Бо у Львові Різдво не зупинить жоден карантин", - йдеться у відеозверненні ініціативної групи власників ресторанів, оприлюдненому 19 листопада.

Тим часом кількість нових випадків інфекції в Україні б'є чергові рекорди і сягнула 21 листопада, за даними МОЗ, понад 14,5 тисячі за добу. Ще тиждень тому цей показник становив 11,7 тисячі за добу. З огляду на цю динаміку, якнайшвидше запровадити повноцінний "локдаун" замість "карантину вихідного дня" закликають і аналітики Київської школи економіки (КШЕ). Вони називають такий крок єдиним способом уникнути колапсу системи охорони здоров'я. Вже третина лікарень, які спеціалізуються на лікуванні хворих на COVID-19, критично заповнені, констатують у своїй аналітичній записці експерти КШЕ. "У 89 лікарнях ліжка, відведені для пацієнтів з COVID-19, заповнені на 100%. Ще 97 - сильно перевантажені", - йдеться у підсумках моніторингу, оприлюднених експертами КШЕ 19 листопада.

Уже в грудні лікарні можуть не впоратись із ситуацією, застерігають аналітики КШЕ

Уже в грудні лікарні можуть не впоратись із ситуацією, застерігають аналітики КШЕ

Тисячі лікарняних ліжок - це фікція

Аналітична записка містить прогноз, що без запровадження негайного повного карантину критичне навантаження на лікарні настане вже в грудні 2020 року. Ситуацію, констатують аналітики, поки що не вдається розрядити попри те, що щотижня по всій Україні додаються кілька тисяч додаткових ліжок для хворих на коронавірусну хворобу. "В Україні не вистачає саме реанімаційних ліжок з підведеним киснем та ліжок у відділеннях інтенсивної терапії, обладнаних апаратами ШВЛ", - наголошують у Київській школі економіки.

Таке бачення поділяють і волонтери, які нині на благодійні кошти закуповують кисневі концентратори для лікарень і розвозять їх по регіонах. "Якщо не місяць, то хоча би три тижні повноцінного карантину потрібно, щоб перервати ланцюжки заражень", - зазначила у розмові з DW лікарка, голова громадської ініціативи "Е+" Валентина Варава. За її словами, звіти уряду про тисячі нових ліжок для хворих не відображають критичних реалій на місцях. "Ліжко, яке не підкріплене кисневою підтримкою - це не ліжко в умовах COVID-19. Тому те, що ми чуємо про тисячі нових ліжок - це фікція", - каже Варава. Волонтерка також вказує на катастрофічний брак медперсоналу в інфекційних відділеннях.

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У жовтні уряд виділив регіональним управлінням охорони здоров'я понад півмільярда гривень на закупівлю кисневих концентраторів. Утім, процес закупівлі обладнання в умовах пандемії, як свідчить аналіз бази Prozorro, як правило, займає щонайменше кілька місяців. Отже, нове обладнання буде у лікарнях не раніше кінця грудня. "Краще бути живим і голодним, ніж взагалі мертвим або важкохворим. Коли лікарні заповнені хворими, які задихаються, - це страшні тортури. Мені здається, що краще якийсь час їсти одну кашу із хлібом, але хай люди живуть", - каже Валентина Варава, наголошуючи на необхідності збити хвилю COVID-19 на даному етапі.

Деякі ресторани переходять на доставку їжі, поки заклади доводиться закривати

Деякі ресторани переходять на доставку їжі, поки заклади доводиться закривати

"Треба підтримати найслабших, а економіка впорається"

Такої думки дотримується і економістка Оксана Кузяків з Інституту економічних досліджень і політичних консультацій. Вона вказує на те, що побоювання економічних втрат після весняного "локдауну" себе значною мірою не виправдали, а бізнес швидко адаптувався до нових умов. "З голоду ми не помремо. Головне нині - забезпечити громадське здоров'я. І лікування не лише хворим на COVID-19, а всім, хто цього гостро потребує. Це неможливо в умовах перевантаження системи охорони здоров'я", - закликає Кузяків.

Експертка також критикує "карантин вихідного дня" як неефективний і переконана, що місяць повного карантину економіка країни цілком витримає. "2014 року економіка країни впала на 15 відсотків і країна це пережила. Нинішня ситуація далека від цього. Треба буде підтримати тих, хто виявиться найбільш вразливим і найбільше постраждає від карантину. Але я не знаю, як саме це організувати в українських умовах", - визнає експертка. За її словами, компенсувати малому бізнесу втрати буде дуже важко, оскільки часто найбільш вразливими є саме ті, хто працює як фізична особа-підприємець і не звітує повноцінно про доходи.

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Повернути контроль над ситуацією

Експерти Київської школи економіки переконані, що повноцінний карантин на місяць дозволить знову взяти епідеміологічну ситуацію під контроль лише за однієї умови - якщо в Україні буде суттєво збільшено кількість тестів на COVID-19. Нині, констатують аналітики, жодна з областей не відповідає рекомендаціям ВООЗ, згідно з якими рівень позитивного тестування не має перевищувати 5 відсотків. "У деяких областях, таких як Житомирська, Полтавська і Сумська, кожен другий тест на COVID-19 - позитивний. Ситуація просто катастрофічна", - констатував на презентації звіту у четвер, 19 листопада, експерт КШЕ Павло Ковтонюк. За його словами, на сьогодні показник позитивних тестів по країні загалом становить близько 30 відсотків. Це - один з найвищих у Європі показників, констатує Ковтонюк.

Експерти закликають уряд збільшити рівень тестування у кілька разів. Водночас, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв збільшити кількість щоденних тестів до ста тисяч на добу. Але станеться це не раніше, ніж наприкінці грудня.

Дивитись відео 05:46

COVID-19 в Україні: де лікарням брати кисень? (27.10.2020)

  • З настанням осені кількість нових випадків заражень коронавірусною інфекцією стрімко зросла: в листопаді в багатьох країнах Європи щодня фіксують десятки тисяч випадків. На тлі сплеску захворювань на COVID-19 дедалі більше країн знову почали запроваджувати різні обмеження, намагаючись таким чином загальмувати поширення коронавірусу й запобігти колапсу системи охорони здоров'я.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Європу накрила друга хвиля коронавірусу

    З настанням осені кількість нових випадків заражень коронавірусною інфекцією стрімко зросла: до початку листопада в багатьох країнах Європи щодня фіксували десятки тисяч випадків. На тлі сплеску захворювань на COVID-19 дедалі більше країн знову почали запроваджувати різні обмеження, намагаючись таким чином загальмувати поширення коронавірусу й запобігти колапсу системи охорони здоров'я.

  • На початку листопада в Німеччині зафіксували новий антирекорд кількості заражень - добове зростання інфікованих SARS-CoV-2 сягнуло вище позначки в 20 тисяч. З 2 листопада в країні запровадили м'який локдаун. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала жителів країни з розумінням поставитись до необхідності запроваджених таких заходів. До середини листопада добові показники почали зменшуватись.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Німеччина: м'який локдаун

    На початку листопада в Німеччині зафіксували новий рекорд кількості заражень - добове зростання інфікованих SARS-CoV-2 сягнуло вище позначки в 20 тисяч. З 2 листопада в країні запровадили м'який локдаун. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала жителів країни з розумінням поставитись до необхідності запроваджених таких заходів. До середини листопада добові показники почали зменшуватись.

  • М'який або частковий локдаун у Німеччини переважно торкнувся сфери дозвілля й розваг: закриті клуби, дискотеки, спортзали й театри; ресторани, кафе й бари можуть торгувати тільки на виніс. Школи й дитячі садки продовжують працювати. Обмеження діятимуть щонайменше до кінця листопада.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Німеччина: клуби й спортзали зачинені, ресторани працюють тільки на виніс

    М'який або частковий локдаун у Німеччини переважно торкнувся сфери дозвілля й розваг: клуби та дискотеки так і не відкривалися ще з весни, тепер до них, як і навесні, додалися спортзали й театри; ресторанам, кафе й барам дозволено торгувати тільки на виніс. Школи й дитячі садки надалі працюють. Обмеження діятимуть щонайменше до кінця листопада.

  • Крім соціального дистанціювання в Німеччині й надалі роблять ставку також на обов'язкове носіння захисних масок. У багатьох німецьких містах їх тепер треба носити не тільки в громадському транспорті, але й на вулицях з великим скупченням людей. За порушення цього правила передбачені штрафи від 50 до 250 євро - залежно від федеральної землі.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Маски: незмінний атрибут осіннього гардеробу

    Крім соціального дистанціювання, в Німеччині й надалі роблять ставку також на обов'язкове носіння захисних масок. У багатьох німецьких містах їх тепер треба носити не тільки в громадському транспорті, але й на вулицях з великим скупченням людей. За порушення цього правила передбачені штрафи від 50 до 250 євро - залежно від федеральної землі.

  • Рівень добових заражень коронавірусом в Україні до середини листопада сягнув максимуму від початку пандемії, перевищивши 12 тисяч. У країні запроваджено локдаун вихідного дня: по суботах і неділях працюють тільки продовольчі крамниці, аптеки, транспорт і заправки. Ресторани й кафе можуть торгувати тільки на виніс. Ресторатори, представники кіноіндустрії та сфери торгівлі бояться за свій бізнес.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Україна: кіностудії й ресторанний бізнес бояться, що не переживуть "карантин вихідного дня"

    Рівень добових заражень коронавірусом в Україні до середини листопада сягнув максимуму від початку пандемії, перевищивши 12 тисяч. У країні запроваджено "карантин вихідного дня": по суботах і неділях працюють тільки продовольчі крамниці, аптеки, транспорт і заправки. Ресторани й кафе можуть торгувати тільки на виніс. Ресторатори, представники кіноіндустрії та сфери торгівлі бояться за свій бізнес.

  • Добові показники приросту заражень коронавірусом у РФ до листопада перевищили 22 тисячі. 17 листопада в країну зафіксували антирекорд летальності - від наслідків COVID-19 за добу померло 442 особи. Особливо складна ситуація в регіонах: ЗМІ пишуть про те, що в деяких лікарнях ліжка й розкладушки встановлюють у коридорах, для хворих бракує кисню, а на швидку слід чекати не один день.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Росія: рекорди кількості заражень і летальних випадків

    Добові показники приросту заражень коронавірусом у Росії до листопада перевищили 22 тисячі. 17 листопада в країну зафіксували рекорд летальності - від наслідків COVID-19 за добу померло 442 особи. Особливо складна ситуація в регіонах: ЗМІ пишуть про те, що в деяких лікарнях ліжка й розкладайки встановлюють у коридорах, для хворих бракує кисню, а на швидку допомоги слід чекати не один день.

  • У боротьбі з коронавірусом уряд Австрії запровадив жорсткий локдаун. З 17 листопада до 6 грудня виходити з дому дозволяється тільки у випадку нагальних потреб - наприклад, для відвідування продуктової крамниці й аптеки, поїздки на роботу, на прийом до лікаря. Дозволені також прогулянки й пробіжки. Всі магазини за винятком супермаркетів зачинені, аптеки, банки й автозаправки продовжують працювати.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Австрія: жорсткий локдаун до 6 грудня

    У боротьбі з коронавірусом уряд Австрії запровадив жорсткий локдаун. З 17 листопада до 6 грудня виходити з дому дозволяється тільки за нагальних потреб - наприклад, для відвідування продуктової крамниці й аптеки, поїздки на роботу, на прийом до лікаря. Дозволені також прогулянки й пробіжки. Всі магазини, за винятком супермаркетів, зачинені, аптеки, банки й автозаправки продовжують працювати.

  • Франція перебуває на четвертому місці в світі за рівнем поширення коронавірусу. Від початку пандемії тут виявлено 1,9 мільйона заражень. Система охорони здоров'я перевантажена, деяких пацієнтів перевозять на лікування до ФРН. З кінця жовтня діє локдаун. Жителі мають щодня лише одну годину, щоб сходити в магазин, до лікаря й прогулятися в радіусі не більше одного кілометра від дому.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Франція: хворих на COVID-19 відправляють на лікування в Німеччину

    Франція перебуває на четвертому місці в світі за рівнем поширення коронавірусу. Від початку пандемії тут виявлено 1,9 мільйона заражень. Система охорони здоров'я перевантажена, деяких пацієнтів перевозять на лікування до ФРН. З кінця жовтня діє локдаун. Жителі мають щодня лише одну годину, щоб сходити в магазин, до лікаря й прогулятися в радіусі не більше одного кілометра від дому.

  • У першому півріччі 2020 року наслідки зараження коронавірусом стали третьою за поширеністю причиною смерті в Швеції. Близько 10 відсотків від загальної кількості померлих у країні пішли з життя через ускладнення від COVID-19, зазначається у доповіді міністерства охорони здоров'я.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Швеція: коронавірус став третьою за поширеністю причиною смерті

    У першому півріччі 2020 року наслідки зараження коронавірусом стали третьою за поширеністю причиною смерті в Швеції. Близько 10 відсотків від загальної кількості померлих у країні пішли з життя через ускладнення від COVID-19, зазначається у доповіді міністерства охорони здоров'я.

  • Італія входить до десятки країн, що найбільше постраждали від коронавірусу. Кількість заражень від початку пандемії перевищила мільйон. З листопада діє комендантська година. Територія Італії розділена на три зони ризику, в регіонах червоної зони - частковий локдаун. Багато притулків для старих зачинені для відвідування. В одному з них повісили пластикову штору, щоб люди могли обійнятися.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Італія: обійми з батьками через пластикову штору

    Італія входить до десятки країн, що найбільше постраждали від коронавірусу. Кількість заражень від початку пандемії перевищила мільйон. З листопада діє комендантська година. Територія Італії розділена на три зони ризику, в регіонах "червоної зони" - частковий локдаун. Багато притулків для старих зачинені для відвідування. В одному з них повісили пластикову штору, щоб люди могли обійнятися.

  • Уряд Данії розпорядився знищити всіх норок на фермах країни. Причина - у норок виявили коронавірус SARS-CoV-2, що зазнав мутацій. Він є заразним також для людей і знижує здатність до утворення антитіл. Данія є найбільшим у світі виробником хутра норки. У країні працюють 1139 норкових ферм, на яких загалом тримають близько 15-17 мільйонів норок.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Данія: жертвами коронавірсу стали норки

    Уряд Данії розпорядився знищити всіх норок на фермах країни. Причина - у норок виявили коронавірус SARS-CoV-2, що зазнав мутацій. Він є заразним також для людей і знижує здатність до утворення антитіл. Данія є найбільшим у світі виробником хутра норки. У країні працюють 1139 норкових ферм, на яких загалом тримають близько 15-17 мільйонів норок.

  • Німецька компанія BioNTech та американська корпорація Pfizer 9 листопада оголосили про те, що розроблена ними вакцина продемонструвала ефективність у 90%. Через тиждень про 95-відсоткову ефективність своєї вакцини заявила американська фірма Moderna. Ці компанії мають намір подати в США заявку про пришвидшену реєстрацію препарату. Є сподівання, що вже на початку 2021 року вакцина буде доступна.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Світло в кінці тунелю: вакцини від коронавурусу можуть з'явитись на початку 2021

    Німецька компанія BioNTech та американська корпорація Pfizer 9 листопада оголосили про те, що розроблена ними вакцина продемонструвала ефективність у 90 відсотків. Через тиждень про 95-відсоткову ефективність своєї вакцини заявила американська Moderna. Ці компанії мають намір подати в США заявку про пришвидшену реєстрацію препарату. Є сподівання, що вже на початку 2021 року вакцина буде доступна.

    Автор: Марина Барановська


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Краще голодний, але живий: голоси на підтримку повного карантину

Covid-19: який карантин потрібен в Україні?

Пандемія набирає обертів - лунають думки, що лише повний карантин дозволить уникнути колапсу.  

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