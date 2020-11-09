Зеленського і Єрмака госпіталізовано через коронавірус у "Феофанію"

Президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак лікуються від COVID-19 у лікарні "Феофанія". Про це повідомив радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню "Українська правда", оприлюдненому в четвер, 12 листопада.

"Все досить суворо, регламентовано протоколом. Вони перебувають у "Феофанії". Там обладнаний спеціальний кабінет, в якому президент може проводити наради. Ось сьогодні проводив багато селекторних нарад", - зазначив Подоляк. Він також додав, що у Єрмака у лікарні також є окрема ізольована палата, але немає кабінету.

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Зеленський і Єрмак у ізоляції

За словами Подоляка, і президент і голова його офісу продовжують працювати у стандартному для них графіку. "Єдине обмеження - це ізоляція, нікого немає поруч. Тобто, ніхто з помічників не перебуває біля президента або біля голови Офісу (президента. - Ред.)", - пояснив він.

Радник Єрмака також додав, що Зеленський не бачиться з родиною, навіть попри той факт, що його дружина вже перехворіла на коронавірус.

Спалах COVID-19 у команді президента

Про позитивний результат тесту на коронавірус Зеленський повідомив 9 листопада. Він написав у своєму Telegram-каналі, що має температуру 37,5 градуса, але почувається добре. В Офісі президента повідомили, що він "продовжуватиме виконувати свої обов’язки в дистанційному режимі на самоізоляції".

У той же день про виявлення коронавірусу у себе заявив і Єрмак. "Під кінець робочого дня отримав занадто "позитивні" новини: в мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально", - написав він на своїй сторінці у Facebook. А 11 листопада про позитивний тест на COVID-19 повідомив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.