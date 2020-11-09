 Зеленського і Єрмака госпіталізовано через коронавірус у ″Феофанію″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленського і Єрмака госпіталізовано через коронавірус у "Феофанію"

Президента України Володимира Зеленського та голову ОП Андрія Єрмака госпіталізували до лікарні "Феофанія". У Зеленського там обладнано спеціальний кабінет.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак лікуються від COVID-19 у лікарні "Феофанія". Про це повідомив радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню "Українська правда", оприлюдненому в четвер, 12 листопада.

"Все досить суворо, регламентовано протоколом. Вони перебувають у "Феофанії". Там обладнаний спеціальний кабінет, в якому президент може проводити наради. Ось сьогодні проводив багато селекторних нарад", - зазначив Подоляк. Він також додав, що у Єрмака у лікарні також є окрема ізольована палата, але немає кабінету.

Читайте також: Коронавірус в Україні: понад півмільйона випадків зараження

Зеленський і Єрмак у ізоляції

За словами Подоляка, і президент і голова його офісу продовжують працювати у стандартному для них графіку. "Єдине обмеження - це ізоляція, нікого немає поруч. Тобто, ніхто з помічників не перебуває біля президента або біля голови Офісу (президента. - Ред.)", - пояснив він.

Радник Єрмака також додав, що Зеленський не бачиться з родиною, навіть попри той факт, що його дружина вже перехворіла на коронавірус.

Спалах COVID-19 у команді президента

Про позитивний результат тесту на коронавірус Зеленський повідомив 9 листопада. Він написав у своєму Telegram-каналі, що має температуру 37,5 градуса, але почувається добре. В Офісі президента повідомили, що він "продовжуватиме виконувати свої обов’язки в дистанційному режимі на самоізоляції".

У той же день про виявлення коронавірусу у себе заявив і Єрмак. "Під кінець робочого дня отримав занадто "позитивні" новини: в мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально", - написав він на своїй сторінці у Facebook. А 11 листопада про позитивний тест на COVID-19 повідомив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

Дивитись відео 06:49

COVID-19 в Україні: (не)швидка допомога в часи коронавірусу (23.10.2020)

Також за темою

Ukraine Präsident Volodymyr Zelensky und Premierminister Boris Johnson

Зеленський захворів на COVID-19, але почувається добре 09.11.2020

Володимир Зеленський отримав позитивний результат тесту на коронавірус. У нього температура 37,5 градуса.

Brasilien - Corona-Impfstoff wird in Brasilien getestet

Чи готова Україна до щеплення від COVID-19? 12.11.2020

Уряд України планує закупити успішно випробувану та зареєстровану вакцину від COVID-19. Кого з українців планують вакцинувати в першу чергу? І чи є готовність з боку населення до такого щеплення?

Ukraine Parlamentspräsident Dmytro Rasumkow

У голови Верховної Ради Дмитра Разумкова виявлено коронавірус 11.11.2020

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков повідомив, що заразився коронавірусом. Він перебуватиме на ізоляції та працюватиме дистанційно.

Реклама

Докладно

Хто першим у Німеччині отримає щеплення від корона вірусу?

Хто першим у Німеччині отримає щеплення від коронавірусу?

До пріоритетних груп віднесені старі люди, медики, поліцейські, пожежники, вчителі, а ще безхатченки та біженці.  

ФОПи у Києві

Що буде з ФОПами, якщо перевести на касові апарати? (відео)

ФОПам планують запровадити касові апарати. Підприємці бояться, що на тлі коронавірусу таке нововведення їх доб'є. Чому?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  