У голови Верховної Ради Дмитра Разумкова виявлено коронавірус

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков повідомив, що заразився коронавірусом. Він перебуватиме на ізоляції та працюватиме дистанційно.
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Про це сам Разумков у середу, 11 листопада, повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Ризик підхопити коронавірус є у кожного з нас. Сьогодні хвороба наздогнала і мою родину, я отримав позитивний результат тесту", - написав Разумков.
Читайте також: Вже у 60 депутатів Ради виявили коронавірус
"Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі. Знаходитимуся на ізоляції та працюватиму дистанційно", - додав політик.
Нагадаємо, два дні тому позитивний результат тесту на коронавірус отримав також і президент України Володимир Зеленський. "Немає у світі щасливчиків, для кого б COVID-19 не становив загрози. Незважаючи на всі карантинні заходи, я теж отримав + результат", - написав глава держави.
Читайте також: Зеленський захворів на COVID-19, але почувається добре
У той же день керівник Офісу президента України Андрій Єрмак також повідомив, що заразився коронавірусом і перебуватиме на самоізоляції. "Під кінець робочого дня отримав занадто "позитивні" новини: в мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально", - написав Єрмак на своїй сторінці у Facebook.
Наприкінці жовтня коронавірусом заразилися заступники керівника Офісу президента Юлія Ковалів і Андрій Смирнов.