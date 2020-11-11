 У голови Верховної Ради Дмитра Разумкова виявлено коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2020

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Новини

У голови Верховної Ради Дмитра Разумкова виявлено коронавірус

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков повідомив, що заразився коронавірусом. Він перебуватиме на ізоляції та працюватиме дистанційно.

У Дмитра Разумкова виявлено коронавірус

У Дмитра Разумкова (праворуч) виявлено коронавірус

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Про це сам Разумков у середу, 11 листопада, повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ризик підхопити коронавірус є у кожного з нас. Сьогодні хвороба наздогнала і мою родину, я отримав позитивний результат тесту", - написав Разумков.

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"Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі. Знаходитимуся на ізоляції та працюватиму дистанційно", - додав політик.

Нагадаємо, два дні тому позитивний результат тесту на коронавірус отримав також і президент України Володимир Зеленський.  "Немає у світі щасливчиків, для кого б COVID-19 не становив загрози. Незважаючи на всі карантинні заходи, я теж отримав + результат", - написав глава держави.

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У той же день керівник Офісу президента України Андрій Єрмак також повідомив, що заразився коронавірусом і перебуватиме на самоізоляції. "Під кінець робочого дня отримав занадто "позитивні" новини: в мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально", - написав Єрмак на своїй сторінці у Facebook. 

Наприкінці жовтня коронавірусом заразилися заступники керівника Офісу президента Юлія Ковалів і Андрій Смирнов.

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