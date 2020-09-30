 Вже у 60 депутатів Ради виявили коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Вже у 60 депутатів Ради виявили коронавірус

Крім того, за інформацією спікера українського парламенту Дмитра Разумкова, деякі з депутатів перебувають на самоізоляції через контакти з виборцями і колегами, які захворіли.

В Раді коронавірус виявили загалом вже в 60 нардепів

В Раді коронавірус виявили загалом вже в 60 нардепів

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков повідомив, що станом на 19 жовтня в парламенті хворіють або перехворіли на коронавірус 60 депутатів. Про це він повідомив під час погоджувальної ради парламенту в понеділок, 19 жовтня

"Станом на сьогодні хворіють або перехворіли у Верховній Раді України 60 народних депутатів України", - повідомив спікер Ради, інформує агентство "Українські новини".

Читайте також: У Києві 367 пацієнтів з коронавірусом у важкому стані - Кличко

Разумков зазначив, що деякі з депутатів також перебувають на самоізоляції через контакти з виборцями і колегами, які захворіли.

Згідно з даними на ранок понеділка, в Україні за останню добу підтвердили 4766 нових заражень коронавірусом та 66 летальних випадків, 1112 людей одужали від COVID-19. Рекордний добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні було зафіксовано 17 жовтня - 6410 людей.  Загалом з початку епідемії в Україні кількість інфікованих становить 303,6 тисячі осіб.

  • Таїланд: навчання у пластиковій коробці

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Таїланд: навчання у пластиковій коробці

    Близько 250 школярок та школярів в одній зі шкіл у Бангкоку повинні сидіти у пластикових боксах. Утім, вони не замінюють захисні маски для обличчя. До того ж перед кожною класною кімнатою стоять умивальники з милом, а на вході до будівлі школи встановлені пристрої для вимірювання температури тіла. Суворі заходи видаються дієвими: з середини липня у школі не було жодного випадку захворювання.

  • Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Нова Зеландія: хтось - до школи, а хтось - на карантин

    Ці школярки зі столиці Нової Зеландії Веллінгтона радіють, оскільки їм дозволено йти до школи. Іншою є ситуація в місті Окленді. Після того, як вже понад три місяці Нова Зеландія вважалася вільною від коронавірусу країною, в найбільшому її місті було підтверджено чотири нових інфікування. Школи та усі магазини, робота яких не є критичною, були закриті. Жителів міста закликали залишатися вдома.

  • Швеція: особливий шлях також і в школах

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Швеція: особливий шлях також і в школах

    Наразі у Швеції тривають шкільні літні канікули. Але ця фотографія зі святкування випускного в одній зі шкіл Стокгольма на початку літа символізує особливий шлях, який обрала скандинавська країна у боротьбі з коронавірусом. На відміну від багатьох інших країн світу, у Швеції немає ані обов'язку носити маски, ані закритих магазинів чи шкіл.

  • Навчання в Німеччині під час пандемії

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Німеччина: у масках і з дотриманням дистанції

    Школярки та школярі у найбільш густонаселеній федеральній землі Німеччини, Північному Рейні-Вестфалії, зобов'язані носити маски в приміщеннях шкіл. Шкільний рік у цій землі розпочався 12 серпня. На відміну від решти федеральних земель, до 31 серпня тут учням було заборонено знімати маски навіть на уроках. Однак 1 вересня цю норму скасували.

  • Палестина: відновлення навчання після довгої паузи

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Палестина: відновлення навчання після довгої паузи

    У місті Хеврон на Західному березі річки Йордан, що на 30 кілометрів південніше Єрусалима, знову запрацювали школи. Школярі також мають носити маски, а подекуди - навіть рукавички. До цього з березня школи на Західному березі річки Йордан були зачинені на карантин. Хеврон вважався епіцентром поширення коронавірусу.

  • Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Туніс: маски на уроках почали носити ще у травні

    У цьому класі в одній з шкіл туніської столиці Тунісу маски використовували ще у травні. Це правило стане обов'язковим в усьому Тунісі з відкриттям шкіл восени. З березня школи в країні були зачинені протягом кількох тижнів. Уряд перевів навчання на дистанційний режим, а навчальні матеріали демонструвалися по телебаченню або пропонувалися в інтернеті. На початку літа навчання у школах відновилося.

  • Індія: уроки через гучномовець

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Індія: уроки через гучномовець

    Особливий спосіб навчання пропонує ця школа у селі Дандвал у західному індійському штаті Махараштра: школярам й школяркам, які не мають доступу до інтернету, школа пропонує щось на зразок додаткових уроків для того, щоб надолужити пропущений навчальний матеріал. Й робиться це через гучномовець. Штат Махараштра був особливо уражений коронавірусом.

  • ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    ДР Конго: без вимірювання температури тіла не пустять на уроки

    Спокійно: цьому хлопцеві у столиці Демократичної республіки Конго Кіншасі не приставили пістолета до лоба. Скоріше, влада у цьому елітному районі міста серйозно ставиться до заходів проти коронавірусу. Кожному учневі чи учениці цієї школи на вході до будівлі вимірюють температуру тіла. Також у школах діє обов'язок носити маски.

  • США: учням теж вимірюють температуру тіла

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    США: учням теж вимірюють температуру

    У США у школах учням також вимірюють температуру тіла. Ці заходи для боротьби з коронавірусом вважаються вкрай необхідними для США, оскільки коронавірусна криза боляче вдарила по країні. 19 серпня у США була зафіксована рекордна з кінця травня кількість смертей людей, в яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19.

  • Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

    Маски і навчання в коробках: заходи проти коронавірусу у школах світу

    Бразилія: обійми для боротьби зі смутком

    Маура Сілва є вчителькою у школі в Ріо-де-Жайнейро. Неподалік від школи, де вона працює, розташовані одні з найбільших нетрів багатомільйонного міста. Для того, щоб хоча б трошки підняти настрій своїм підопічним, вона винайшла своєрідний "набір для обійм". На цій фотографії вона відвідує одного з учнів й допомагає йому вдягнути поліетиленові рукавички - після цього вона зможе потиснути йому руку.

    Автор: Даніель Гайнріх


Дивитись відео 05:20

Нові обмеження через коронавірус: локдаун знову загрожує ЄС? (13.10.2020)

Також за темою

Ukraine Parlament Kiew

Через спалах коронавірусу у Раді депутати влаштували собі карантин 30.09.2020

Через велику кількість заражених коронавірусом народних депутатів Верховна Рада України працюватиме в жовтні лише один день у режимі пленарних засідань.

Ukraine Kiew Coronakrise

Коронавірус в Україні: 2582 нових випадки, 44 померлих 10.09.2020

В Україні за останню добу зареєстрували 2582 нових випадки зараження коронавірусом, 44 людини померли, 1174 одужали. Найбільше інфікувань підтвердили у Києві, Харківській та Тернопільскій областях.

Ukraine Vannytsia Coronavirus Krankenwagen

Коронавірус в Україні: 2551 новий випадок, 45 померлих 09.09.2020

В Україні за останню добу зареєстрували 2,6 тисячі нових випадків зараження коронавірусом, 45 людей померли, 1157 одужали. Найбільше інфікувань підтвердили у Києві, Харківській та Тернопільскій областях.

Реклама

Докладно

Італійка Фатіма Негріні пережила дві Світові війни, а тепер і COVID-19 (Bernd Riegert/DW)

Секрет перемоги над COVID-19 від італійців (відео)

Чого італійців навчила перша хвиля COVID-19. Чим незадоволені далекобійники у ЄС. Як у ФРН лопатою борються за клімат.  

Вільна економічна зона на Донбасі: чорна діра бюджету

Вільна економічна зона на Донбасі: чорна діра бюджету

Створення вільної економічної зони на Донбасі може відродити контрабандні схеми, вважають опитані DW експерти.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  