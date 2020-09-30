Через спалах коронавірусу у Раді депутати влаштували собі карантин

Верховна Рада України в середу, 30 вересня, ухвалила постанову "Про внесення змін до календарного плану проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання". Як інформує "Інтерфакс-Україна", за документ проголосував 281 народний депутат. Згідно з текстом постанови, пленарні засідання в четвер та п'ятницю, 1-2 жовтня, будуть замінені на роботу в комітетах, а наступні два тижні (5-9 жовтня та 12-16 жовтня. - Ред.) депутати також проведуть не в режимі засідань, а працюючи в комітетах, комісіях, фракціях і групах.

Читайте також: Чим небезпечні сімейні свята та вечірки в часи пандемії COVID-19

Єдине засідання Верховної Ради наступного місяця заплановане на вівторок, 20 жовтня, коли народні депутати мають намір ухвалити у першому читанні проєкт державного бюджету на 2021 рік.

Причина таких змін календарного плану - велика кількість депутатів, які заразилися коронавірусом. "Відбулася нарада з представниками всіх депутатських груп і фракцій, на жаль, ми змушені констатувати, що в нас за вчора-позавчора захворіла велика кількість людей, як у сесійній залі... в апараті Верховної Ради. За останні кілька днів до 10 людей захворіло. Депутатські фракції та групи звернулися з пропозицією четвер і п'ятницю визначити комітетськими днями", - повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

Нагадаємо, що 30 вересня в Україні був зафіксований рекордний показник зараження коронавірусом - 4027 інфікованих.