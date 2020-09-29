 Петро Порошенко заразився коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.09.2020

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Новини

Петро Порошенко заразився коронавірусом

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко отримав "позитивний" результат тесту на коронавірус.

П'ятий президент України, лідер партії Європейська солідарність Петро Порошенко

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко занедужав на COVID-19

П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заразився коронавірусом. Про це політик повідомив у вівторок, 29 вересня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Отримав позитивний тест на Covid. Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша. Тому від сьогодні лікуюся вдома. Сподіваюся на швидке одужання і закликаю всіх українців берегти себе!", - йдеться в дописі.

Раніше того ж дня депутатка Верховної Ради від фракції "Голос", лідерка цієї партії Кіра Рудик повідомила, що інфікувалася коронавірусом. "Друзі, сьогодні отримала позитивний тест на COVID", - написала вона на Facebook.

Раніше від COVID-19 одужували голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко та перша леді України Олена Зеленська. Окрім того, повідомлялося про коронавірусну хворобу в депутата Верховної Ради Вадима Новинського, патріарха Філарета, низки депутатів Верховної Ради та посадовців.

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