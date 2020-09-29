П'ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заразився коронавірусом. Про це політик повідомив у вівторок, 29 вересня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Отримав позитивний тест на Covid. Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами. За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша. Тому від сьогодні лікуюся вдома. Сподіваюся на швидке одужання і закликаю всіх українців берегти себе!", - йдеться в дописі.

Раніше того ж дня депутатка Верховної Ради від фракції "Голос", лідерка цієї партії Кіра Рудик повідомила, що інфікувалася коронавірусом. "Друзі, сьогодні отримала позитивний тест на COVID", - написала вона на Facebook.

Раніше від COVID-19 одужували голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко та перша леді України Олена Зеленська. Окрім того, повідомлялося про коронавірусну хворобу в депутата Верховної Ради Вадима Новинського, патріарха Філарета, низки депутатів Верховної Ради та посадовців.